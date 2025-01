Ciudad: el aumento del ABL se pagará desde abril y vuelve el descuento por pago anual

Por esta razón, señaló la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la suba del ABL en la Ciudad recién comenzará a regir en abril, y en los meses de enero, febrero y marzo los vecinos pagarán los mismos montos que abonaron en diciembre. Por estos retrasos, el vencimiento de las boletas de este mes se prorrogó hasta el 21 de enero.

Las boletas ya están disponibles en el sitio web de AGIP para consulta y descarga, ingresando el número de partida, y se estima que desde el lunes próximo comenzarán a llegar a los domicilios y a impactar en el home banking.

A partir del cuarto mes del año, en tanto, se prorrateará durante las siguientes boletas del 2025 la diferencia del ajuste por inflación, que tiene un delay de cinco meses (en diciembre, por ejemplo, se efectivizó el índice de julio). Se desestimó, finalmente, el único aumento que se quería hacer en enero y mantener el resto del año, y se seguirá con un actualización similar al actual, pero con la novedad de un ajuste por zonas.

Además, informó la AGIP, volverá el descuento del 10% por pago anual, que este año será en realidad de sólo 9 meses, es decir las boletas de abril a diciembre. Los que opten por esta modalidad tienen que abonar las cuotas 1, 2 y 3, y luego la anual para saldar el año completo.

Se van a mantener también los descuentos por buen cumplimiento (quienes abonen a tiempo cada boleta mensual se ahorrarán el 10% en la emisión siguiente) y por adhesión al débito automático (no pagarán la cuota 12). También se exime ahora a personas con discapacidad y ex combatientes de Malvinas, jubilados y pensionados que cobren menos de cuatro jubilaciones mínimas y cuya vivienda no supere el valor fiscal de 40 millones de pesos, una medida que se estima beneficiará a más de 36 mil personas.

ABL: ajustes por zonas

En 2025, el ABL se actualizará de acuerdo al índice de inflación más un porcentaje determinado por la zona geográfica en la que se encuentre ubicado el mismo: Comunas Zona I (Sur) 2%; Comunas Zona II (Centro) 3% y Comunas Zona III (Norte) 4%.

Para atenuar el impacto de esta actualización, durante el año se prevén bonificaciones según la valuación del inmueble, que alcanzarán a casi el 70% de las 2.004.740 partidas de la Ciudad.

Los inmuebles con valuación fiscal homogénea (VFH) menor o igual a 26,6 millones de pesos (54% del total) tendrán una bonificación a los efectos de que el impuesto anual de 2025 no supere el 20% con respecto al impuesto 2024 anualizado. Esta bonificación protegerá a 1.076.914 inmuebles.

Aquellos inmuebles con VFH superiores a los 26,6 millones de pesos y hasta los 38 millones de pesos (13% del total) tendrán una bonificación para que el impuesto anual no supere el 35% con respecto al impuesto 2024 anualizado. Y las restantes 670.435 partidas con VFH superiores a los 38 millones de pesos tendrán actualizaciones de acuerdo a la inflación.