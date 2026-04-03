Preocupante: la guerra en Medio Oriente dispara los precios de los alimentos a nivel global

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Las claves del informe completo de la FAO sobre precios de alimentos

El índice de precios de los alimentos de la FAO* se situó en un promedio de 128,5 puntos en marzo de 2026, es decir, 3,0 puntos (un 2,4 %) por encima del nivel revisado de febrero, lo que representa el segundo aumento mensual consecutivo. Los índices de precios de todos los grupos de productos básicos —los cereales, la carne, los productos lácteos, los aceites vegetales y el azúcar— subieron en distinto grado, como consecuencia no solo de las variables fundamentales del mercado subyacentes, sino también de las reacciones ante el aumento de los precios energéticos ligado a la escalada del conflicto en el Cercano Oriente. En comparación con los niveles históricos, el índice se ubicó 1,2 puntos (un 1,0 %) por encima de su valor de hace un año, pero se mantuvo 31,7 puntos (un 19,8 %) por debajo del nivel máximo alcanzado en marzo de 2022.

se situó en un promedio de 128,5 puntos en marzo de 2026, es decir, 3,0 puntos (un 2,4 %) por encima del nivel revisado de febrero, lo que representa el segundo aumento mensual consecutivo. Los índices de precios de todos los grupos de productos básicos —los cereales, la carne, los productos lácteos, los aceites vegetales y el azúcar— subieron en distinto grado, como consecuencia no solo de las variables fundamentales del mercado subyacentes, sino también de las reacciones ante el aumento de los precios energéticos ligado a la escalada del conflicto en el Cercano Oriente. En comparación con los niveles históricos, el índice se ubicó 1,2 puntos (un 1,0 %) por encima de su valor de hace un año, pero se mantuvo 31,7 puntos (un 19,8 %) por debajo del nivel máximo alcanzado en marzo de 2022. El índice de precios de los cereales de la FAO registró en marzo un promedio de 110,4 puntos, lo que supone un aumento de 1,7 puntos (un 1,5 %) desde febrero y 0,7 puntos (un 0,6 %) más que su nivel de hace un año. El aumento obedeció al alza de las cotizaciones de todos los cereales principales, con excepción del arroz. Los precios internacionales del trigo subieron un 4,3 %, respaldados por el deterioro de las calificaciones sobre las condiciones de cultivo en los Estados Unidos de América, ante la preocupación por la sequía, y las expectativas de una reducción de la superficie sembrada en Australia, en respuesta al aumento previsto de los costos de los fertilizantes. Estas presiones al alza fueron compensadas, en parte, por unas condiciones de cultivo generalmente favorables en Europa y la fuerte competencia entre los países exportadores, sustentada por un nivel aún holgado de la oferta. Los precios mundiales del maíz aumentaron apenas un 0,9 %, ya que la abundante disponibilidad mundial siguió influyendo en los mercados, pese a en cierta medida por la preocupación respecto del acceso a los fertilizantes antes de la siembra en el hemisferio norte y el apoyo indirecto prestado por las perspectivas de aumento de la demanda de etanol ligado al alza de los precios energéticos. Los precios de la cebada y el sorgo también aumentaron. Por el contrario, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz disminuyó un 3,0 % en marzo de 2026, como consecuencia de la bajada de los precios en todos los segmentos principales de mercado, a raíz de una sumatoria de la incidencia de las cosechas, una mayor debilidad de la demanda de importaciones y las depreciaciones de moneda frente al dólar de los Estados Unidos.

registró en marzo un promedio de 110,4 puntos, lo que supone un aumento de 1,7 puntos (un 1,5 %) desde febrero y 0,7 puntos (un 0,6 %) más que su nivel de hace un año. El aumento obedeció al alza de las cotizaciones de todos los cereales principales, con excepción del arroz. Los precios internacionales del trigo subieron un 4,3 %, respaldados por el deterioro de las calificaciones sobre las condiciones de cultivo en los Estados Unidos de América, ante la preocupación por la sequía, y las expectativas de una reducción de la superficie sembrada en Australia, en respuesta al aumento previsto de los costos de los fertilizantes. Estas presiones al alza fueron compensadas, en parte, por unas condiciones de cultivo generalmente favorables en Europa y la fuerte competencia entre los países exportadores, sustentada por un nivel aún holgado de la oferta. Los precios mundiales del maíz aumentaron apenas un 0,9 %, ya que la abundante disponibilidad mundial siguió influyendo en los mercados, pese a en cierta medida por la preocupación respecto del acceso a los fertilizantes antes de la siembra en el hemisferio norte y el apoyo indirecto prestado por las perspectivas de aumento de la demanda de etanol ligado al alza de los precios energéticos. Los precios de la cebada y el sorgo también aumentaron. Por el contrario, el índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz disminuyó un 3,0 % en marzo de 2026, como consecuencia de la bajada de los precios en todos los segmentos principales de mercado, a raíz de una sumatoria de la incidencia de las cosechas, una mayor debilidad de la demanda de importaciones y las depreciaciones de moneda frente al dólar de los Estados Unidos. El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO se situó en un promedio de 183,1 puntos en marzo, es decir, 8,9 puntos (o un 5,1 %) más que en febrero, aumentando así por tercer mes consecutivo. El índice se ubicó asimismo 21,3 puntos (un 13,2 %) por encima del nivel registrado hace un año. El constante aumento obedeció al alza de las cotizaciones de los aceites de palma, soja, girasol y colza. Los precios internacionales del aceite de palma alcanzaron su nivel más elevado desde mediados de 2022 y pasaron a registrar un sobreprecio respecto del aceite de soja, fundamentalmente a causa de los efectos derivados de las subidas pronunciadas de los precios del crudo, mientras que unas estimaciones inferiores a las previstas para la producción en Malasia supusieron un apoyo adicional. Los precios mundiales del aceite de soja subieron ligeramente, ya que el alza estacional de los suministros para la exportación en América del Sur compensó parcialmente las expectativas de una mayor incorporación de los biocombustibles en los Estados Unidos de América. Por su parte, los precios internacionales de los aceites de girasol y colza fueron respaldados, respectivamente, por la persistente escasez de la oferta en la región del Mar Negro y las perspectivas de un fortalecimiento de la demanda de materias primas ante unos precios energéticos mundiales considerablemente elevados.

se situó en un promedio de 183,1 puntos en marzo, es decir, 8,9 puntos (o un 5,1 %) más que en febrero, aumentando así por tercer mes consecutivo. El índice se ubicó asimismo 21,3 puntos (un 13,2 %) por encima del nivel registrado hace un año. El constante aumento obedeció al alza de las cotizaciones de los aceites de palma, soja, girasol y colza. Los precios internacionales del aceite de palma alcanzaron su nivel más elevado desde mediados de 2022 y pasaron a registrar un sobreprecio respecto del aceite de soja, fundamentalmente a causa de los efectos derivados de las subidas pronunciadas de los precios del crudo, mientras que unas estimaciones inferiores a las previstas para la producción en Malasia supusieron un apoyo adicional. Los precios mundiales del aceite de soja subieron ligeramente, ya que el alza estacional de los suministros para la exportación en América del Sur compensó parcialmente las expectativas de una mayor incorporación de los biocombustibles en los Estados Unidos de América. Por su parte, los precios internacionales de los aceites de girasol y colza fueron respaldados, respectivamente, por la persistente escasez de la oferta en la región del Mar Negro y las perspectivas de un fortalecimiento de la demanda de materias primas ante unos precios energéticos mundiales considerablemente elevados. El índice de precios de la carne de la FAO registró en marzo un promedio de 127,7 puntos, esto es, 1,2 puntos (un 1,0 %) más que en febrero y 9,4 puntos (un 8,0 %) por encima del nivel alcanzado hace un año. El aumento obedeció principalmente al alza de los precios de la carne de cerdo, junto con una modesta subida de las cotizaciones de la carne de bovino, mientras que bajaron los precios de las carnes de ovino y aves de corral. Los precios de la carne de cerdo experimentaron una subida repentina, impulsados por el alza de las cotizaciones en la Unión Europea ante el fortalecimiento de la demanda estacional. Los precios mundiales de la carne de bovino también subieron, liderados por el Brasil, donde la reducción de la disponibilidad de ganado limitó los suministros exportables en un contexto de firme demanda mundial; esto fue compensado en parte por la estabilidad de los precios en Australia, sustentada por la abundante disponibilidad. En cambio, los precios de la carne de ovino disminuyeron debido al aumento de los suministros para la exportación en Nueva Zelandia, aunque la subida de los precios en Australia —respaldados por una demanda sostenida en los principales mercados— mitigó en parte el descenso, pese a los aranceles más elevados impuestos por los Estados Unidos de América y las limitaciones logísticas que afectaban al acceso a los mercados del Cercano Oriente. Los precios mundiales de la carne de aves de corral bajaron ligeramente, como consecuencia de la mayor debilidad de las cotizaciones en el Brasil en un contexto de abundancia de la oferta y estabilidad de la demanda de importaciones, y los envíos a los principales destinos del Cercano Oriente se redirigieron por el Mar Rojo.

registró en marzo un promedio de 127,7 puntos, esto es, 1,2 puntos (un 1,0 %) más que en febrero y 9,4 puntos (un 8,0 %) por encima del nivel alcanzado hace un año. El aumento obedeció principalmente al alza de los precios de la carne de cerdo, junto con una modesta subida de las cotizaciones de la carne de bovino, mientras que bajaron los precios de las carnes de ovino y aves de corral. Los precios de la carne de cerdo experimentaron una subida repentina, impulsados por el alza de las cotizaciones en la Unión Europea ante el fortalecimiento de la demanda estacional. Los precios mundiales de la carne de bovino también subieron, liderados por el Brasil, donde la reducción de la disponibilidad de ganado limitó los suministros exportables en un contexto de firme demanda mundial; esto fue compensado en parte por la estabilidad de los precios en Australia, sustentada por la abundante disponibilidad. En cambio, los precios de la carne de ovino disminuyeron debido al aumento de los suministros para la exportación en Nueva Zelandia, aunque la subida de los precios en Australia —respaldados por una demanda sostenida en los principales mercados— mitigó en parte el descenso, pese a los aranceles más elevados impuestos por los Estados Unidos de América y las limitaciones logísticas que afectaban al acceso a los mercados del Cercano Oriente. Los precios mundiales de la carne de aves de corral bajaron ligeramente, como consecuencia de la mayor debilidad de las cotizaciones en el Brasil en un contexto de abundancia de la oferta y estabilidad de la demanda de importaciones, y los envíos a los principales destinos del Cercano Oriente se redirigieron por el Mar Rojo. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en un promedio de 120,9 puntos, lo que supone un aumento de 1,5 puntos (un 1,2 %) en marzo, pero se mantuvo 27,8 puntos (un 18,7 %) por debajo del nivel registrado el año anterior. Esto supuso el primer aumento desde julio de 2025, principalmente a raíz del alza de las cotizaciones de las leches desnatada y entera en polvo y la mantequilla, mientras que la bajada de los precios internacionales del queso limitó el aumento global. Los precios de las leches en polvo, tanto desnatada como entera, prolongaron la tendencia al alza que se observaba desde enero, sustentados por la firme demanda mundial de importaciones y la disminución estacional de la oferta de leche en Oceanía, a medida que el ciclo de producción fue superando su punto máximo. Los precios internacionales de la mantequilla también subieron ligeramente, con aumentos más pronunciados en Oceanía como resultado de la reducción de la disponibilidad de grasa derivada de la leche, mientras que los incrementos en la Unión Europea se mantuvieron moderados debido a la situación holgada de la oferta de nata ante la mejora de los flujos estacionales de leche. Por otro lado, los precios del queso descendieron aún más en la Unión Europea, donde la mayor disponibilidad de leche, el aumento de la producción de queso y la atonía de la demanda de exportaciones deprimieron las cotizaciones, mientras que los precios en Oceanía se consolidaron, respaldados por unas condiciones de mayor escasez de la oferta y una demanda relativamente fuerte.

se situó en un promedio de 120,9 puntos, lo que supone un aumento de 1,5 puntos (un 1,2 %) en marzo, pero se mantuvo 27,8 puntos (un 18,7 %) por debajo del nivel registrado el año anterior. Esto supuso el primer aumento desde julio de 2025, principalmente a raíz del alza de las cotizaciones de las leches desnatada y entera en polvo y la mantequilla, mientras que la bajada de los precios internacionales del queso limitó el aumento global. Los precios de las leches en polvo, tanto desnatada como entera, prolongaron la tendencia al alza que se observaba desde enero, sustentados por la firme demanda mundial de importaciones y la disminución estacional de la oferta de leche en Oceanía, a medida que el ciclo de producción fue superando su punto máximo. Los precios internacionales de la mantequilla también subieron ligeramente, con aumentos más pronunciados en Oceanía como resultado de la reducción de la disponibilidad de grasa derivada de la leche, mientras que los incrementos en la Unión Europea se mantuvieron moderados debido a la situación holgada de la oferta de nata ante la mejora de los flujos estacionales de leche. Por otro lado, los precios del queso descendieron aún más en la Unión Europea, donde la mayor disponibilidad de leche, el aumento de la producción de queso y la atonía de la demanda de exportaciones deprimieron las cotizaciones, mientras que los precios en Oceanía se consolidaron, respaldados por unas condiciones de mayor escasez de la oferta y una demanda relativamente fuerte. El índice de precios del azúcar de la FAO registró en marzo un promedio de 92,4 puntos, con un aumento de 6,2 puntos (un 7,2 %) desde febrero, y alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2025, aunque se mantuvo 24,5 puntos (un 21,0 %) por debajo del nivel registrado hace un año. El aumento de marzo obedeció principalmente a la influencia del alza de los precios internacionales del crudo, lo que generó expectativas de que el Brasil, el principal exportador mundial de azúcar, recurriera en mayor medida al etanol producido a partir de la caña de azúcar en la próxima cosecha. La presión adicional al alza sobre los precios del azúcar surgió de la preocupación por los efectos de la escalada del conflicto en el Cercano Oriente en los flujos comerciales del azúcar. No obstante, el aumento global de los precios mundiales del azúcar fue mitigado por la situación generalmente favorable de la oferta en la campaña 2025/26, sustentada por la buena marcha de las cosechas en la India y Tailandia.

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*A diferencia de otros grupos de productos básicos, la mayoría de los precios utilizados en el cálculo del índice de precios de la carne de la FAO no se encuentra disponible en el momento del cómputo y publicación del índice de precios de los alimentos de la Organización; por tanto, el valor del índice de precios de la carne de los meses más recientes se deriva de una combinación de precios previstos y observados. En ocasiones, esto puede hacer precisas revisiones significativas del valor final del índice de precios de la carne de la FAO que, a su vez, podrían influir en el valor del índice de precios de los alimentos de la Organización.