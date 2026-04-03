Semana Santa: fuertes subas en los precios de roscas y huevos de Pascua y pescados
Según relevamientos privados, los precios de los productos tradicionales de la época sufrieron alzas de hasta 63%, en un marco de caída del consumo.
Los principales productos que se comercializan en Semana Santa, como huevos de Pascua y pescados, aumentaron sus precios en más del 60%, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo de los salarios y, consecuentemente, la reducción del consumo popular.
La consultora Focus Market elaboró un informe en el que muestra que las tradicionales roscas de Pascua fueron las que más aumentaron en los últimos meses: de $8.000 a $13.000 en su presentación de 500 gramos; es decir, un 63% de aumento. En cuanto a la presentación de 900 gramos, pasó a valer $25.000 (+52%).
La citada consultora indicó que el alza en los precios se debe más a la suba de costos de insumos clave que a un shock de demanda, que por cierto no existe, ni siquiera en productos tradicionales de la época.
“Productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario”, precisó. “Los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.
La categoría de los huevos de Pascua también tuvo aumentos significativos: por ejemplo, el paquete de 24 unidades de “mini eggs” se incrementó en un 49% y pasó de valer $6.690 en 2025 a $9.990 ahora.
Le siguen el Huevo de Pascua Sorpresa de 150 gramos (+45%), Huevo de Pascua de 17 gramos (+40%), Huevo de Pascua Sorpresa de 20 gramos (+38%), Huevo de Pascua negro/blanco de 110 g (+28%) y Huevo de Pascua de leche de 55 gramos (+27%). En cuanto al huevo de Pascua relleno, producto que cobró notoriedad durante la pandemia, escaló un 36% en la comparación interanual: de $22.000 a $29.900.
“Durante 2024, el cacao registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera”, precisó Di Pace.
El pescado fue otro de los productos que relevó la consultora. El kilo de calamar se quedó con el mayor aumento interanual, al subir 59% su precio (de $7.590 a $11.900), seguido por el kilo de filet de merluza con el 27% (de $7.190 a $9.120), el kilo de milanesa de pescado con un 15% (de $11.390 a $13.990), y los 250g de kanikama con un 9% de aumento (de $4.790 a $5.200).
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario