Semana Santa: fuertes subas en los precios de roscas y huevos de Pascua y pescados

Le siguen el Huevo de Pascua Sorpresa de 150 gramos (+45%), Huevo de Pascua de 17 gramos (+40%), Huevo de Pascua Sorpresa de 20 gramos (+38%), Huevo de Pascua negro/blanco de 110 g (+28%) y Huevo de Pascua de leche de 55 gramos (+27%). En cuanto al huevo de Pascua relleno, producto que cobró notoriedad durante la pandemia, escaló un 36% en la comparación interanual: de $22.000 a $29.900.

“Durante 2024, el cacao registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera”, precisó Di Pace.

El pescado fue otro de los productos que relevó la consultora. El kilo de calamar se quedó con el mayor aumento interanual, al subir 59% su precio (de $7.590 a $11.900), seguido por el kilo de filet de merluza con el 27% (de $7.190 a $9.120), el kilo de milanesa de pescado con un 15% (de $11.390 a $13.990), y los 250g de kanikama con un 9% de aumento (de $4.790 a $5.200).