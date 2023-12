El llanto de un taxista por el aumento de los combustibles

En este marco, Juan Bautista, un jubilado que cobra la mínima y trabaja como un taxista casi doce horas por día, expresó sus sensaciones respecto al aumento y a cómo afrontará los gastos.

“Esperaba los aumentos, pero no de esta manera, esto es duro”, expresó el hombre en diálogo con C5N desde una estación de servicio Axion en Palermo.

Si bien aseguró que el precio de la ficha de taxis le alcanza para cubrir los gastos, se mostró con mucha incertidumbre hacia el futuro: “Por ahora no tuve que recortar en otro gasto, el auto es mío, es una ventaja, pero no me queda otra que seguir trabajando”.

“Estuve gastando $5.500 por día, cargando 13 litros promedio. Ahora son casi $9 mil”, calculó el hombre que lleva 32 años trabajando como taxista y actualmente tiene 73.

Sobre la situación económica actual, comentó: “Me preocupa que la gente honesta, que un padre de familia no pueda darle una leche a su hijo, eso sería lo más triste. Me acuerdo del 2001, cuando la plaza se llenó de gente. Me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo y no tenía para comer”.

Los nuevos precios de la nafta

Con los nuevos aumentos, estos eran los precios promedio que se registraban hasta el miércoles 13 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El precio de la nafta YPF

• Nafta Súper: $587

• Nafta Premium: $704

• Gasoil: $662

• Gasoil Premium: $779

El precio de la nafta Axion

• Nafta súper: $599

• Quantium: $729

• Diesel: $699

El precio de la nafta Shell

• Nafta Súper: $615

• Nafta V-Powe: $743

• Diesel Evolux: $695

• Diesel Power: $791