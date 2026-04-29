El presidente del BCRA aseguró que los bancos "ya vieron el pico de morosidad"

Según explicó, el salto reciente respondió a la caída en la demanda de dinero registrada en la previa electoral del año pasado, combinada con una serie de reacomodamientos de precios relativos. “Hubo un salto de precios como consecuencia de la caída en la demanda de dinero del año pasado, combinado con algunos cambios en precios relativos. Las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia delante”, sostuvo.

El titular del Banco Central remarcó además que la política monetaria seguirá enfocada en llevar la inflación argentina a niveles internacionales.

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Para Bausilli, los cuatro precios relativos que mostraron una incidencia en la inflación de marzo fue carne, tarifas, educación y el aumento del petróleo. El primero fue la carne, que acumuló fuertes aumentos desde fines del año pasado.

“El precio de la carne muestra aumentos significativos mes a mes desde noviembre del año pasado. Las mediciones de alta frecuencia muestran que en abril esa tendencia podría haberse revertido”. Además, destacó que tanto el cerdo como el pollo no convalidaron esa suba, lo que responde a que no hubo "una generalización" en el alza de precios.

También mencionó el impacto de las tarifas públicas. “Las tarifas públicas se ajustaron entre enero y marzo, acomodando los movimientos en el tipo de cambio del período preelectoral”.

Bancos y morosidad récord

El presidente del BCRA también se refirió al aumento de la mora en las familias que ya alcanzó niveles nunca antes vistos, uno de los temas que más inquieta al sistema financiero. Allí relativizó el fenómeno y sostuvo que se trató de una consecuencia natural de la reaparición del crédito.

“Si no hay crédito, no hay mora. Cuando aumentó el crédito, apareció la mora”, aseguró. Luego apuntó a la forma en que los bancos expandieron préstamos durante la primera etapa del ciclo, sin una correcta asignación de acuerdo al scoring. “Los bancos, por su lado, tuvieron que reconstruir sus bases de datos y la historia crediticia de sus clientes: el scoring. La primera ola de créditos fue otorgada, de alguna manera, a ciegas. Sin saber a quién se les estaba prestando el dinero”, sobre todo en créditos personales.

deuda

“Los que leyeron el Informe sobre Bancos publicado por el BCRA del viernes pasado, habrán visto que el ciclo de aumento en la mora que arrancó en la segunda mitad del año pasado se concentra en los créditos personales y que, a nivel sistema agregado, en febrero la mora aún no había alcanzado su pico”.

Pese al diagnóstico, Bausili aseguró que ya comenzaron a aparecer señales positivas en marzo y abril. “Sin embargo, aparecen indicios alentadores sobre la recuperación del crédito. El nivel de deterioro en las carteras se desacelera, y la información que anticipan marzo y abril muestra mejoras adicionales”.

"Medido en pesos el impacto de la mora marginal va perdiendo relevancia sobre el sistema financiero. En un sistema financiero tan amplio, los datos son heterogéneos, con bancos que ya han visto el pico de la mora, algunos en enero, otros en febrero y otros en marzo. De a poco, el sistema se está saneando”, concluyó en relación al tema.