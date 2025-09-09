¿Feriado a la vista? La razón por la que el 29 de septiembre varios no deberán trabajar

Entre los feriados de septiembre, el traslado de esta fecha genera un fin de semana largo para los trabajadores del sector. El Día del Empleado de Comercio, que se celebra oficialmente el 26 de septiembre, este 2025 se trasladará al lunes siguiente. Ese día permanecerán cerrados locales, shoppings y supermercados, permitiendo que los trabajadores disfruten de la jornada completa.