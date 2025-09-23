Cómo consultar tus aportes en ANSES de manera sencilla.

Es importante que revises esta información con detenimiento. Verifica que todos los períodos de trabajo estén correctamente registrados y que los montos de los aportes sean los correctos. Si encuentras algún error o inconsistencia, es fundamental que lo reportes a ANSES para que puedan corregirlo.

Además de verificar tus aportes, también podés utilizar esta herramienta para planificar tu retiro. Al conocer cuántos años de aportes tienes acumulados, podrás estimar cuánto tiempo te falta para alcanzar la jubilación.

En resumen, consultar tus aportes en ANSES es un trámite sencillo pero muy importante. No solo te ayuda a mantener un control sobre tus derechos laborales, sino que también te permite planificar tu futuro con mayor seguridad. No dudes en realizar esta consulta periódicamente y estar siempre al tanto de tu situación previsional.