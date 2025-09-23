MinutoUno

Créditos ANSES: el paso a paso para acceder y qué monto está disponible para financiar

Economía

Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.

El paso a paso para acceder y qué monto está disponible para financiar.

El paso a paso para acceder y qué monto está disponible para financiar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.

Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.

Requisitos para solicitar el crédito

Aunque cada banco define condiciones específicas, en general se exige:

  • Ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

  • Cobrar la prestación en la cuenta bancaria donde se acredita el préstamo.

  • Tener ingresos compatibles con el monto solicitado (el simulador indica el mínimo exigido).

  • No superar los límites de endeudamiento establecidos por el banco.

Paso a paso para pedir el crédito

Los pasos para solicitar el crédito de $1.000.000 son:

  • Ingresar a la app o web del banco (Provincia, Nación u otro habilitado).

  • Acceder con usuario y clave de home banking.

  • Ir a la sección Préstamos personales.

  • Seleccionar el monto deseado y el plazo de devolución.

  • Verificar la cuota y condiciones con el simulador.

  • Confirmar la solicitud.

  • Una vez aprobado, el monto se acredita en la cuenta bancaria en 24 a 48 horas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas