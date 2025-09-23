Créditos ANSES: el paso a paso para acceder y qué monto está disponible para financiar
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Requisitos para solicitar el crédito
Aunque cada banco define condiciones específicas, en general se exige:
-
Ser titular de la Asignación Universal por Hijo.
Cobrar la prestación en la cuenta bancaria donde se acredita el préstamo.
Tener ingresos compatibles con el monto solicitado (el simulador indica el mínimo exigido).
No superar los límites de endeudamiento establecidos por el banco.
Paso a paso para pedir el crédito
Los pasos para solicitar el crédito de $1.000.000 son:
-
Ingresar a la app o web del banco (Provincia, Nación u otro habilitado).
Acceder con usuario y clave de home banking.
Ir a la sección Préstamos personales.
Seleccionar el monto deseado y el plazo de devolución.
Verificar la cuota y condiciones con el simulador.
Confirmar la solicitud.
Una vez aprobado, el monto se acredita en la cuenta bancaria en 24 a 48 horas.
