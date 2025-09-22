La jubilación mínima en octubre: el monto actualizado con aumento y bono
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de inflación que servirá para calcular los nuevos aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la ANSES a partir de octubre.
La actualización se realiza con base en la Ley de Movilidad, que establece que los haberes se ajustan según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la fecha de acreditación.
Jubilación mínima con aumento en octubre
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por especialistas del Banco Central, la inflación de agosto se ubicaría en torno al 2,1%, es decir, 0,2% por encima del dato de julio.
Si se confirma ese porcentaje, la jubilación mínima pasará de los $320.277,18 actuales a aproximadamente $327.200 en octubre.
Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría cerca de $397.200 para los adultos mayores con el haber más bajo.
Calendario de pagos de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría modificarse por el feriado).
Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.
- DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios).
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.
