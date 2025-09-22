Futuros jubilados: el trámite online de ANSES que es clave para tu retiro

El acceso al servicio es completamente online. Para utilizarlo, basta con ingresar al portal oficial de Anses o a la aplicación “Mi Anses”, iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección “Trabajo”, donde se encuentra la opción “Consulta de Historia Laboral”. Desde ahí es posible descargar el reporte en formato PDF o imprimirlo directamente para tener un respaldo físico.

Además de la consulta digital, el sistema permite generar un certificado oficial que tiene validez como comprobante de los aportes realizados.

Con esta herramienta, Anses busca simplificar el acceso a la información previsional y garantizar que los trabajadores puedan planificar con tiempo su retiro, evitando sorpresas a último momento y permitiendo regularizar eventuales deudas o períodos sin aportes antes de presentar el trámite definitivo.