Jubilados y pensionados de ANSES acceden a 20% de descuento en comercios: cómo

compras consumo comercio.jpg

La red de locales incluye tanto grandes superficies como comercios de barrio, asegurando cobertura en todas las provincias. De este modo, jubilados y pensionados pueden aprovechar los descuentos sin importar si viven en grandes ciudades o en localidades más pequeñas.

Para facilitar la consulta, la ANSES habilitó un buscador en su sitio web oficial que se actualiza permanentemente. Allí se puede filtrar por rubro, localidad y nombre del comercio, permitiendo encontrar de manera rápida y sencilla los locales adheridos más cercanos.