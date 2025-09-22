Jubilados y pensionados de ANSES acceden a 20% de descuento en comercios: cómo
La ANSES brinda a jubilados y pensionados descuentos de hasta 20% en supermercados, farmacias y comercios de barrio en todo el territorio argentino.
La ANSES lanzó una red de beneficios que permite a jubilados y pensionados obtener descuentos automáticos de hasta 20% en productos esenciales. La medida está pensada para que los haberes rindan más en rubros clave como alimentos, higiene y medicamentos.
El programa abarca más de 7.000 comercios en todo el país, desde grandes supermercados hasta pequeños negocios de barrio. Los descuentos se aplican al instante al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobran los haberes, sin trámites ni inscripciones adicionales.
ANSES confirma rebajas en supermercados y farmacias
La ANSES implementó un esquema de descuentos pensado para aliviar el gasto de los jubilados y pensionados en productos esenciales. Desde el organismo previsional destacaron que este programa impacta directamente en la economía de los adultos mayores. “Este beneficio apunta a reducir el gasto en alimentos y productos básicos, influyendo positivamente en la canasta de los jubilados”, señalaron.
Entre las principales cadenas adheridas se encuentran Carrefour, Coto, Chango Más, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar, donde los descuentos llegan al 10% sobre el total de la compra. Por su parte, farmacias y perfumerías ofrecen rebajas de hasta 20% en productos de higiene, limpieza y cuidado personal, rubros en los que los jubilados destinan gran parte de sus ingresos.
Además, quienes cobran sus haberes a través del Banco Nación acceden a un reintegro adicional del 5%, con un tope mensual de $20.000. Este beneficio se acredita automáticamente al abonar con tarjeta de débito o crédito de la entidad mediante la app BNA+, sumándose a los descuentos que ya aplican los comercios.
La red de locales incluye tanto grandes superficies como comercios de barrio, asegurando cobertura en todas las provincias. De este modo, jubilados y pensionados pueden aprovechar los descuentos sin importar si viven en grandes ciudades o en localidades más pequeñas.
Para facilitar la consulta, la ANSES habilitó un buscador en su sitio web oficial que se actualiza permanentemente. Allí se puede filtrar por rubro, localidad y nombre del comercio, permitiendo encontrar de manera rápida y sencilla los locales adheridos más cercanos.
