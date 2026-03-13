Cómo consultar y entender el recibo de haberes de ANSES
La plataforma digital permite descargar el comprobante de pago de forma inmediata con sus códigos de aumento y qué hacer si detectás descuentos que no reconocés en tu liquidación de este mes.
El recibo de haberes es el documento oficial que garantiza la transparencia de tus ingresos. Consultarlo a través de Mi ANSES no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta de control financiero indispensable para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
En este marzo 2026, saber leer la «letra chica» del recibo de ANSES permite a jubilados y pensionados verificar que los aumentos se hayan aplicado correctamente y, sobre todo, detectar a tiempo cualquier retención indebida o cobro de créditos que no corresponda.
Cómo entrar a Mi ANSES y descargar tu recibo de marzo
El acceso es gratuito y está disponible las 24 horas, tanto desde la web oficial como desde la aplicación móvil. Para ingresar, solo necesitás tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ingreso: entrá en anses.gob.ar y hacé clic en el botón azul de «Mi ANSES» o abrí la app en tu celular.
- Sección específica: una vez dentro, navegá en el menú lateral y seleccioná la opción «Jubilaciones y Pensiones«.
- Consulta: hacé clic en «Consultar recibos de haberes». El sistema te mostrará un listado de los últimos meses liquidados.
- Descarga: elegí el mes de marzo 2026. Se abrirá un archivo PDF que podés guardar en tu teléfono, enviarlo por WhatsApp o imprimirlo si necesitás presentarlo como comprobante de ingresos.
Qué significan los conceptos de marzo 2026
Al abrir tu recibo, verás una serie de siglas y códigos. Estos son los más importantes para entender tu liquidación actual:
- PBU, PC y PAP: son los tres componentes que forman tu jubilación base (Prestación Básica Universal, Prestación Compensatoria y Prestación Adicional por Permanencia). Sobre la suma de estos tres conceptos se aplica el aumento de movilidad.
- Aumento Movilidad Ley 27.609: aquí verás reflejado el incremento del 2,88% correspondiente a este mes.
- Refuerzo Previsional (o Ayuda Económica): es el código bajo el cual se liquida el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima, o el monto proporcional para quienes la superan.
- Descuento Obra Social (PAMI): es la retención legal para tu cobertura de salud. Recordá que el bono de $70.000 es no remunerativo, por lo que no debería tener este descuento.
