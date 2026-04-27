Crisis económica: cerró en Palermo un café de especialidad que estaba dedicado al arte y rematan todo

"Después de más de 3 años, este espacio que nació como café cierra su etapa gastronómica y lo despedimos como mejor sabemos: creando un gran día para recordar", escribieron.

Actualmente el perfil de Instagram del café figura cerrado, pero con la perspectiva de que "próximamente mayo 2026: art studio, experiencias creativas y eventos", así el proyecto no se interrumpió sino que mutó.

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Mientras tanto, hay que encontrarle nuevos dueños a las mesas, sillas, vasos, platos, cubiertos, la batidora Peabody, las pochocleras, la licuadora Turboblender, el molino de café profesional Mahlkonig y máquina de café eléctrica de dos bocas Nuova Simonelli, entre otros enseres.

La caída del consumo minorista

Mientras tanto, el escenario del consumo masivo en la Argentina no logra revertir su tendencia y cerró febrero con una caída mensual del 6,3%, según los últimos datos relevados por la consultora Scentia.

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Esta retracción sitúa los niveles de ventas en supermercados, autoservicios y farmacias en su punto más bajo desde septiembre de 2024, encendiendo las alarmas en todo el arco comercial: el sector registró un descenso del 3,4% interanual, y en el primer bimestre del año acumuló una caída del 2,1%, lo que diluyó el leve rebote que se había observado durante 2025.

Obviamente, con menos dinero en el bolsillo el consumo de arte, gastronomía y moda se vio afectado, limitado por los costos y moldeado por la necesidad.