Crisis económica: cerró en Palermo un café de especialidad que estaba dedicado al arte y rematan todo
Nella era el espacio perfecto para combinar la expresión artística con una rica taza de café, pero el concepto no se pudo sostener ante la caída del consumo.
"Arte, arte, arte para liberarte", declamaba hace algunos años la artista plástica Marta Minujín, pero su concepto quedó sepultado por las circunstancias libertarias actuales, que obligaron al público a recortar en gastos superfluos. Así fue como cerró un café de especialidad de Palermo que estaba dedicado a la ilustración, y esta semana se remata su mobiliario.
El local en cuestión es Nela, un cafecito con deck sobre la calle El Salvador al 5847, en Palermo, que hasta el 25 de abril pasado funcionó como mezcla de taller de arte y de punto de reunión para amantes de la pastelería y los flat white.
Al contrario de como ocurrió con otros restaurantes que cerraron por la crisis económica y se despidieron por lo bajo y sin anuncios, la comunidad de Nela Café se reunió por última vez el sábado pasado con la convocatoria de sus dueños:
"Después de más de 3 años, este espacio que nació como café cierra su etapa gastronómica y lo despedimos como mejor sabemos: creando un gran día para recordar", escribieron.
Actualmente el perfil de Instagram del café figura cerrado, pero con la perspectiva de que "próximamente mayo 2026: art studio, experiencias creativas y eventos", así el proyecto no se interrumpió sino que mutó.
Mientras tanto, hay que encontrarle nuevos dueños a las mesas, sillas, vasos, platos, cubiertos, la batidora Peabody, las pochocleras, la licuadora Turboblender, el molino de café profesional Mahlkonig y máquina de café eléctrica de dos bocas Nuova Simonelli, entre otros enseres.
La caída del consumo minorista
Mientras tanto, el escenario del consumo masivo en la Argentina no logra revertir su tendencia y cerró febrero con una caída mensual del 6,3%, según los últimos datos relevados por la consultora Scentia.
Esta retracción sitúa los niveles de ventas en supermercados, autoservicios y farmacias en su punto más bajo desde septiembre de 2024, encendiendo las alarmas en todo el arco comercial: el sector registró un descenso del 3,4% interanual, y en el primer bimestre del año acumuló una caída del 2,1%, lo que diluyó el leve rebote que se había observado durante 2025.
Obviamente, con menos dinero en el bolsillo el consumo de arte, gastronomía y moda se vio afectado, limitado por los costos y moldeado por la necesidad.
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