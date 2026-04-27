Sorpresa total en Gran Hermano: quién será el nuevo eliminado, según el boca de urna de Pabloschi
El reality de Telefe se prepara para una nueva salida y el ya popular tuitero lanzó su pronóstico. ¿Quién se va de Gran Hermano?
Las redes sociales han vuelto a encenderse en la previa de una de las galas más inciertas de Gran Hermano Generación Dorada, ya que a pocas horas de conocerse el veredicto del público, el reconocido usuario de X (antes Twitter) @Pabloshi ha compartido su esperado "boca de urna".
Se trata de una publicación que los seguidores del programa de Telefe ya consideran un termómetro casi infalible para anticipar quién cruzará la puerta de salida.
Con una popularidad ganada a base de un alto porcentaje de aciertos en las galas anteriores, Pabloshi no dejó margen para las dudas en su cuenta personal. Su mensaje fue breve pero contundente y sentenció: "Por ahora Yipio #bocadeurna #granhermano".
Sin embargo, el usuario fue más allá y sumó una cuota de ingenio visual para movilizar a sus seguidores. En una segunda publicación, compartió una imagen generada con inteligencia artificial que simulaba las marcas de neumáticos sobre el asfalto porteño —en una clara referencia a la reciente exhibición de Franco Colapinto en Palermo—.
Sobre las huellas de las gomas del monoplaza del pilarense se podía leer la inscripción "Yipio al 9009", dejando clara su postura y deseo de que la participante abandone la casa.
Gran Hermano: una placa de cinco nombres y un clima de tensión
La gala de este lunes es crucial. Con cinco participantes en riesgo, el juego atraviesa una etapa de reconfiguración total. Los nominados que dependen del voto telefónico son:
- Yipio (apuntada por la tendencia en redes).
- Brian Sarmiento
- Danelik
- Solange
- Zunino
El fenómeno de @Pabloshi refleja cómo el reality ha trascendido la pantalla de televisión para instalarse en una "segunda pantalla" digital. Sus vaticinios suelen basarse en el pulso de las encuestas paralelas y el sentimiento de las comunidades de fans, lo que genera una expectativa extra entre los televidentes que buscan saber, antes que nadie, el resultado oficial conducido por Santiago del Moro.
De cumplirse el pronóstico, la salida de Yipio marcaría un antes y un después en las alianzas internas, especialmente tras una semana de roces constantes entre los cinco sentenciados. Solo resta esperar a la medianoche para confirmar si el "efecto Pabloshi" vuelve a dar en el clavo.
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