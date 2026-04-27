Sorpresa total en Gran Hermano: quién será el nuevo eliminado, según el boca de urna de Pabloschi

image Pabloschi lanzó su boca de urna sobre la eliminación de Gran Hermano.

Gran Hermano: una placa de cinco nombres y un clima de tensión

La gala de este lunes es crucial. Con cinco participantes en riesgo, el juego atraviesa una etapa de reconfiguración total. Los nominados que dependen del voto telefónico son:

Yipio (apuntada por la tendencia en redes).

(apuntada por la tendencia en redes). Brian Sarmiento

Danelik

Solange

Zunino

El fenómeno de @Pabloshi refleja cómo el reality ha trascendido la pantalla de televisión para instalarse en una "segunda pantalla" digital. Sus vaticinios suelen basarse en el pulso de las encuestas paralelas y el sentimiento de las comunidades de fans, lo que genera una expectativa extra entre los televidentes que buscan saber, antes que nadie, el resultado oficial conducido por Santiago del Moro.

De cumplirse el pronóstico, la salida de Yipio marcaría un antes y un después en las alianzas internas, especialmente tras una semana de roces constantes entre los cinco sentenciados. Solo resta esperar a la medianoche para confirmar si el "efecto Pabloshi" vuelve a dar en el clavo.