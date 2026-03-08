Javier Milei no reconoce el rol clave de AFA para liberar a Nahuel Gallo: "¿Por qué no lo trajeron antes?"
Para el Presidente, quien trajo al gendarme argentino "es del orden cinco millones" y destacó haber reclamado su liberación en foros.
En el marco de su entrevista grabada con Luis Majul, el presidente Javier Milei se refirió a la liberación y repatriación del gendarme argentino Nahuel Gallo, y adjudicó su regreso a Estados Unidos, Italia y hasta al Gobierno Argentino, pero negó la intervención clave de la AFA, entidad que negoció y lo trajo al país.
A la hora de relativizar la negociación de la dirigencia encabezada por Chiqui Tapia, el libertario argumentó que "lo importantes que Nahuel Gallo volvió a la Argentina", y sostuvo que fue "gracias a Donald Trump que se empezaron a liberar los presos políticos y el Gobierno de Italia".
De esta manera, Milei justificó que "quien lo haya traído (a Gallo) es del orden cinco millones", otra vez para bajarle el precio al rol de la AFA. "Aquellos que lo trajeron... la pregunta es, si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?", sostuvo, pregunta que tranquilamente aplica a su Gobierno, que efectivamente no pudo regresar al gendarme al país.
A su vez, y luego de que referentes de La Libertad Avanza (LLA) protagonizaran fotos y ruedas de prensa con Gallo, el Presidente acusó a los dirigentes del fútbol argentino y de la oposición de "hacer uso político" de la repatriación del gendarme.
"No hubo un solo foro en que yo no reclamara la libertar de Nahuel Gallo", sacó pecho Milei en cuanto a su gestión para liberar al argentino. "Nosotros teníamos negociaciones abiertas con Estados Unidos e Italia para liberar a Gallo", sostuvo.
Javier Milei y sus agravios en el Congreso: "Yo me paro de manos contra el kirchnerismo"
A la hora de rememorar su discurso en la apertura de sesiones, el mandatario primero dijo que cree "en el principio de no agresión porque es un elemento constitutivo de la definición del liberalismo" y aseguró: "Nunca me va a encontrar agrediendo primero sino que fueron respuestas".
Sin embargo, en la misma respuesta, el Presidente sostuvo que fueron "cerca de 100 cavernícolas, que no solo son ignorantes y maleducados, sino que también son violentos", insultando nuevamente a los legisladores opositores.
"Pondero ser el primero en que le ganó al kirchnerismo. Macri tiene el manual de las formas a la perfección, y se lo llevaron puesto. Le vivieron interrumpiendo. No respondió nada porque continuamente le interrumpían el discurso. Gabriella Michetti todo el tiempo pedía que lo respeten y el kirchnerismo por esa agresión no tenía costo alguno", justificó Milei ante la consulta de Luis Majul.
Siempre como argumento de sus ataques, el mandatario quiso diferenciarse del líder del PRO. "Yo no soy así, no es mi personalidad. Tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea. Yo empecé a dar mi discurso, pero ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto", sostuvo.
"Si me van a agredir, yo les voy a contestar y si me los tengo que llevármelos puesto, lo voy a hacer. Yo al kirchnerismo no les regalo un milímetro y si me vienen a buscar, a mí me encuentran. No me van a llevar puesto como a Macri... si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo, que es lo que pasó", sentenció Milei.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario