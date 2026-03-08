Javier Milei no reconoce el rol clave de AFA para liberar a Nahuel Gallo: "¿Por qué no lo trajeron antes?"

Javier Milei y sus agravios en el Congreso: "Yo me paro de manos contra el kirchnerismo"

A la hora de rememorar su discurso en la apertura de sesiones, el mandatario primero dijo que cree "en el principio de no agresión porque es un elemento constitutivo de la definición del liberalismo" y aseguró: "Nunca me va a encontrar agrediendo primero sino que fueron respuestas".

Sin embargo, en la misma respuesta, el Presidente sostuvo que fueron "cerca de 100 cavernícolas, que no solo son ignorantes y maleducados, sino que también son violentos", insultando nuevamente a los legisladores opositores.

milei con majul

"Pondero ser el primero en que le ganó al kirchnerismo. Macri tiene el manual de las formas a la perfección, y se lo llevaron puesto. Le vivieron interrumpiendo. No respondió nada porque continuamente le interrumpían el discurso. Gabriella Michetti todo el tiempo pedía que lo respeten y el kirchnerismo por esa agresión no tenía costo alguno", justificó Milei ante la consulta de Luis Majul.

Siempre como argumento de sus ataques, el mandatario quiso diferenciarse del líder del PRO. "Yo no soy así, no es mi personalidad. Tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea. Yo empecé a dar mi discurso, pero ellos empezaron a agredir y yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto", sostuvo.

"Si me van a agredir, yo les voy a contestar y si me los tengo que llevármelos puesto, lo voy a hacer. Yo al kirchnerismo no les regalo un milímetro y si me vienen a buscar, a mí me encuentran. No me van a llevar puesto como a Macri... si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo, que es lo que pasó", sentenció Milei.