Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Nueva York

El martes 10 será el turno de la economía dura. El Presidente mantendrá una reunión clave con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, para luego inaugurar la Argentina Week 2026, evento que resulta la apuesta central para atraer bancos de inversión y capitales de Wall Street que den aire a la gestión nacional.

La gira de Javier Milei tras Estados Unidos: asunción de Kast y el regreso

Milei partirá hacia Santiago de Chile para asistir el miércoles 11 a la asunción de su par José Antonio Kast en Valparaíso, Chile. Este encuentro no es casual: ambos mandatarios ya han delineado una agenda común enfocada en la seguridad fronteriza, el control migratorio y la reactivación económica del Cono Sur.

Tras regresar a Buenos Aires el jueves para reuniones de Gabinete, el cierre de la semana tendrá lugar el viernes 13 en Expoagro 2026. En el marco del 20° aniversario de la megamuestra, el libertario buscará dar una señal de respaldo al sector agroindustrial, pieza clave para el ingreso de divisas en este tramo del año.