Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Nueva York
El Presidente se prepara para Argentina Week 2026, pero previamente mantiene otra jornada espiritual y académica.
Mientras continúa sumando millas, el presidente Javier Milei se prepara para el inicio de sus semanas más intensas a nivel diplomático, con una agenda que combina el corazón financiero de Wall Street con la consolidación de alianzas regionales, con el objetivo de buscar lazos con nuevos aliados políticos.
La actividad de Milei en Nueva York inició este domingo, cuando visitó el sitio conocido como "El Ohel", donde se encuentra la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder histórico del movimiento Chabad-Lubavitch, lugar sagrado de esa corriente del judaísmo jasídico.
El mandatario llegó acompañado por su hermana, Karina Milei, y permaneció algunos minutos rezando frente a la tumba del rabino, conocido entre sus fieles como el "Rebe de Lubavitch".
La agenda de la gira continúa este lunes 9 en Nueva York, con un fuerte componente espiritual y académico: Milei disertará en la Yeshiva University, la institución educativa judía más prestigiosa del mundo, y la jornada cerrará con una gala benéfica de The Algemeiner, donde se reconoce a los líderes que apoyan a Israel.
El martes 10 será el turno de la economía dura. El Presidente mantendrá una reunión clave con Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, para luego inaugurar la Argentina Week 2026, evento que resulta la apuesta central para atraer bancos de inversión y capitales de Wall Street que den aire a la gestión nacional.
La gira de Javier Milei tras Estados Unidos: asunción de Kast y el regreso
Milei partirá hacia Santiago de Chile para asistir el miércoles 11 a la asunción de su par José Antonio Kast en Valparaíso, Chile. Este encuentro no es casual: ambos mandatarios ya han delineado una agenda común enfocada en la seguridad fronteriza, el control migratorio y la reactivación económica del Cono Sur.
Tras regresar a Buenos Aires el jueves para reuniones de Gabinete, el cierre de la semana tendrá lugar el viernes 13 en Expoagro 2026. En el marco del 20° aniversario de la megamuestra, el libertario buscará dar una señal de respaldo al sector agroindustrial, pieza clave para el ingreso de divisas en este tramo del año.
