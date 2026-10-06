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Cómo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de encuentros de C5N

Economía

La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el periodista y economista Alejandro Bercovich.

Cómo inscribirse gratis a Voces

Cómo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de C5N con Alejandro Bercovich sobre la economía de bolsillo

Con el objetivo de acercar el análisis económico a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, C5N puso en marcha "Voces", un nuevo ciclo de encuentros presenciales ideado para debatir los grandes temas de la agenda pública de manera directa y abierta con la audiencia.

La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich. El especialista se encargará de desandaminhar el impacto real de las decisiones económicas en la vida diaria: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las dificultades para proyectar hacia adelante.

C&oacute;mo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de C5N con Alejandro Bercovich sobre la econom&iacute;a de bolsillo

Cómo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de C5N con Alejandro Bercovich sobre la economía de bolsillo

Paso a paso: cómo inscribirse en "Voces" de C5N

Si bien el evento cuenta con una alta expectativa y promete colmar las instalaciones del predio, la buena noticia para los interesados es que el acceso es 100% gratuito, aunque requiere de un trámite previo de registración debido a la capacidad limitada del lugar.

Para asegurar un lugar en el auditorio y participar de este mano a mano con Bercovich, los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar al sitio web oficial del ciclo: voces.c5n.com.

  • Completar el formulario de inscripción con los datos personales solicitados.

  • Confirmar el registro para asegurar la disponibilidad de la localidad sin costo.

C&oacute;mo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de C5N con Alejandro Bercovich sobre la econom&iacute;a de bolsillo

Cómo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de C5N con Alejandro Bercovich sobre la economía de bolsillo

Cuándo y dónde se lleva a cabo el evento

  • Ciclo: Voces (Primera edición)

  • Tema: La economía de tu bolsillo

  • Expositor: Alejandro Bercovich

  • Fecha: Miércoles 28 de octubre

  • Hora: 19:00 h

  • Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA)

  • Entrada: Gratuita (con inscripción previa obligatoria)

Un espacio pensado para encontrarnos, escuchar y debatir cara a cara la realidad que se siente todos los días.

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