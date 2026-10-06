Cómo inscribirse gratis a "Voces", el nuevo ciclo de encuentros de C5N

La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el reconocido periodista y economista Alejandro Bercovich. El especialista se encargará de desandaminhar el impacto real de las decisiones económicas en la vida diaria: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las dificultades para proyectar hacia adelante.