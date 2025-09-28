Cómo pedir el reintegro de tus gastos en plataformas de streaming en ARCA
Los usuarios ahora pueden gestionar en ARCA la devolución de percepciones correspondientes al 2023 por el uso de servicios de plataformas digitales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abrió la posibilidad de que los contribuyentes que no estén registrados en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales puedan solicitar la devolución del 35% de percepción aplicada a consumos en moneda extranjera.
Esta medida incluye gastos cotidianos como suscripciones a servicios de streaming y música, entre ellos Netflix, Amazon Prime Video, HBO o Spotify, así como también compras con tarjeta en dólares, permitiendo a los usuarios recuperar parte del dinero gastado de manera simple y rápida.
Cómo solicitar el reintegro
- Ingresar al portal de ARCA: Accedé al sitio web oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) utilizando tu CUIT y Clave Fiscal.
- Seleccionar el servicio: Dentro del portal, buscá y elegí la opción “Devolución de percepciones”.
- Elegir el modo de carga: Podés optar por consultar percepciones ya cargadas automáticamente por el sistema o registrarlas manualmente si faltara algún dato.
- Registrar percepciones manualmente (si corresponde): Presioná “Nuevo”; Ingresá el período correspondiente en formato AAAAMM (año y mes) y confirmá los datos ingresados.
- Revisar la información: Antes de enviar la solicitud, verificá que todos los datos estén correctos y completos.
- Presentar la solicitud: Una vez confirmado todo, presioná “Presentar” para enviar el trámite.
- Descargar el comprobante: Guardá o imprimí el comprobante que genera el sistema, que sirve como constancia de tu solicitud y te permite hacer seguimiento.
Plazos y seguimiento
El procesamiento de cada solicitud por parte de ARCA puede extenderse hasta 60 días hábiles, dependiendo del volumen de trámites y la verificación de los datos ingresados. Para seguir el estado del trámite y asegurarse de que la devolución esté en curso, el contribuyente debe ingresar nuevamente al portal de ARCA y acceder al servicio de “Devolución de percepciones”.
Una vez dentro, deberá presionar el botón “Buscar” para localizar su solicitud y luego hacer clic en “Aceptar”, lo que permitirá visualizar en tiempo real el progreso del trámite, incluyendo si está en revisión, aprobado o si requiere información adicional. Este seguimiento es clave para estar informado y anticiparse a cualquier requerimiento que pueda acelerar la devolución del dinero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario