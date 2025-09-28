Cómo pedir el reintegro de tus gastos en plataformas de streaming en ARCA

Plazos y seguimiento

El procesamiento de cada solicitud por parte de ARCA puede extenderse hasta 60 días hábiles, dependiendo del volumen de trámites y la verificación de los datos ingresados. Para seguir el estado del trámite y asegurarse de que la devolución esté en curso, el contribuyente debe ingresar nuevamente al portal de ARCA y acceder al servicio de “Devolución de percepciones”.