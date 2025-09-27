La serie que se acaba de estrenar en Netflix y asombró al mundo entero
Con una propuesta intensa y atrapante, esta nueva propuesta se posiciona como una de las series más comentadas del momento.
En la recta final de septiembre, Netflix apostó fuerte y presentó una producción que está dando que hablar en todo el mundo. Se trata de un drama psicológico que combina misterio, tensión y un costado erótico que rompe con lo habitual en la pantalla chica.
Con un reparto de lujo encabezado por Carmen Villalobos y Laura Londoño, la serie se mete de lleno en los vínculos familiares y en las relaciones que, lejos de traer calma, generan un torbellino de emociones y consecuencias inesperadas. La crítica ya la señala como una de las apuestas más jugadas del año.
Este estreno forma parte de los lanzamientos de septiembre que la plataforma viene renovando cada semana, y que han elevado notablemente el nivel de su catálogo. Con 20 capítulos en total, es una historia pensada para maratonear y quedar atrapado desde el primer episodio.
De qué trata "La huésped"
La trama sigue a Silvia (Laura Londoño), una mujer que atraviesa una crisis familiar marcada por la adicción de su hija y una traición matrimonial que sacude sus cimientos. En medio de ese caos aparece Sonia (Carmen Villalobos), una mujer enigmática con la que comienza un vínculo que rápidamente supera los límites de la amistad.
Lo que parece un refugio emocional pronto se convierte en una historia cargada de tensión, escenas perturbadoras y decisiones que marcarán el destino de ambas. La serie propone un viaje inquietante en el que nada es lo que parece y cada capítulo suma un nuevo giro.
Reparto de "La huésped"
Carmen Villalobos (Sonia)
Laura Londoño (Silvia)
Jason Day (Lorenzo)
Margarita Muñoz
Andrés Suárez
Kami Zea
Alejandro Del Castillo
Miguel González
Con este elenco, la producción refuerza su potencia dramática y logra transmitir la intensidad que requiere una historia de estas características.
