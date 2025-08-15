Monotributo: el impactante monto de la multa si no hiciste a tiempo la recategorización

La recategorización es un paso fundamental dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, ya que permite que cada inscripto en el monotributo mantenga su categoría actualizada según los ingresos obtenidos y la actividad declarada. ARCA recuerda que esta actualización periódica es exigida por la normativa vigente y tiene como objetivo asegurar que la carga tributaria se ajuste de manera correcta a la situación real de cada contribuyente.