Monotributo: el impactante monto de la multa si no hiciste a tiempo la recategorización
ARCA alertó sobre los efectos económicos que podrían afrontar los inscriptos en el monotributo ante incumplimientos en sus obligaciones fiscales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió fechas clave para que los monotributistas realicen la recategorización correspondiente. Este trámite es obligatorio y debe cumplirse en los plazos indicados por el organismo. No hacerlo puede generar sanciones y complicaciones económicas para los pequeños contribuyentes.
La recategorización es un paso fundamental dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, ya que permite que cada inscripto en el monotributo mantenga su categoría actualizada según los ingresos obtenidos y la actividad declarada. ARCA recuerda que esta actualización periódica es exigida por la normativa vigente y tiene como objetivo asegurar que la carga tributaria se ajuste de manera correcta a la situación real de cada contribuyente.
Qué pasa si no hice la recategorización del monotributo
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño informó las sanciones para quienes no cumplieron la recategorización del monotributo en los plazos fijados. Las multas alcanzan el 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional, mientras que ARCA aplicará deudas retroactivas por diferencias no pagadas.
Si la recategorización es realizada de oficio, el contribuyente debe regularizar su situación para evitar intereses y futuras penalidades. Este ajuste automático se aplica cuando el organismo detecta inconsistencias en ingresos o actividad declarada, con el fin de mantener una categorización correcta y justa para todos los monotributistas.
ARCA: escalas vigentes del monotributo
ARCA presentó la nueva tabla de ingresos del monotributo, con los límites actualizados para cada categoría. Estos valores determinan la ubicación y obligaciones de cada contribuyente en el régimen.
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K:$94.805.682,90
