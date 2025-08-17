Atención Monotributistas: después de la recategorización, así quedaron las escalas de agosto 2025
El ARCA actualizó los valores del Monotributo, con nuevas categorías que regirán a partir de agosto, afectando a todos los contribuyentes adheridos.
El ARCA anunció la actualización de las escalas del monotributo para agosto de 2025, impactando a todos los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Los nuevos valores determinan los límites de facturación que corresponden a cada categoría, clave para mantener la situación fiscal al día.
Realizar la recategorización es un paso indispensable: cada monotributista debe revisar su categoría según los ingresos declarados y asegurarse de cumplir con la normativa vigente. Este control periódico garantiza que el encuadramiento en el régimen sea correcto y evita posibles sanciones o ajustes posteriores.
Con esta actualización, la ARCA busca facilitar la gestión fiscal y ofrecer claridad sobre los límites de facturación, contribuyendo a un sistema más ordenado y transparente.
No cumplir con los plazos de recategorización del monotributo trae consecuencias económicas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires advirtió que las multas pueden llegar al 50% del impuesto y la cotización previsional. Además, la ARCA puede aplicar liquidaciones retroactivas y ajustes de oficio, obligando a los contribuyentes a regularizar su situación para evitar intereses adicionales y sanciones por inconsistencias en las declaraciones.
La nueva tabla de categorías del Monotributo
La ARCA publicó la nueva tabla de ingresos que define los límites de facturación de cada categoría del monotributo. Estos valores actualizados regirán a partir de agosto de 2025, y es fundamental que los contribuyentes revisen su categoría para mantener su situación fiscal correcta y cumplir con las obligaciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoria C: $18.473.166,15
- Categoria D: $22.934.610,05
- Categoria E: $26.977.793,60
- Categoria F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoria I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K:$94.805.682,90
