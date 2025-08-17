Atención Monotributistas: después de la recategorización, así quedaron las escalas de agosto 2025

No cumplir con los plazos de recategorización del monotributo trae consecuencias económicas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires advirtió que las multas pueden llegar al 50% del impuesto y la cotización previsional. Además, la ARCA puede aplicar liquidaciones retroactivas y ajustes de oficio, obligando a los contribuyentes a regularizar su situación para evitar intereses adicionales y sanciones por inconsistencias en las declaraciones.