ARCA subastará un importante lote de iPhones: ¿cómo y cuándo participar?
Además, el organismo que llegó para reemplazar a la AFIP, a través de la Aduana, realizará otros remates. Los detalles en la nota.
Conseguir un iPhone ya no resulta tan complicado, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) facilita el acceso a estos dispositivos de gama alta a través de diferentes subastas. A este remate puede acceder cualquier interesado en adquirir un móvil de estas características.
Si bien este proceso se llevará a cabo el 21 de agosto, es importante mencionar que el pasado jueves se subastaron artículos deportivos y el 28 del corrientes será el turno de bebidas alcohólicas. Además, el organismo que llegó para reemplazar a la AFIP también vendió más de 30.000 teléfonos Motorola mediante el mismo mecanismo.
Cómo participar en la subasta de ARCA
Para participar de la subasta, es necesario ingresar al sitio oficial del Banco Ciudad, iniciar sesión e inscribirse en el remate. Quienes nunca hayan operado en esta entidad bancaria deberán crear un usuario y contraseña siguiendo las indicaciones de la plataforma.
En esta ocasión se ofrecen 39 iPhones distribuidos en 37 modelos del 15, cuyo almacenamiento interno es de 256 GB, y 2 lotes del modelo 13, que presenta un almacenamiento de 128 GB. La puja será el jueves 21 de agosto y los precios de partida se ubican entre $500.000 y $600.000.
Por qué ARCA subasta estos productos
ARCA realiza estas subastas para convertir en ingresos estatales la mercadería que administra, respondiendo a la alta demanda que generan este tipo de ventas en la sociedad.
Lo recaudado se incorporará al presupuesto nacional y, ante los buenos resultados obtenidos, el organismo planea mantener estos remates durante todo 2025 para seguir fortaleciendo las arcas públicas. El ARCA espera una gran concurrencia de usuarios para esta subasta de iPhones en particular.
