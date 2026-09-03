Cómo queda conformado el cronograma de pagos del SUAF de ANSES para septiembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Completo cronograma de pagos de Anses al SUAF en septiembre de 2026
Calendario de Anses para prenatal y maternidad
Las fechas establecidas para el pago de Anses a beneficiarios del prenatal en septiembre son:
- 10/09/2026: DNI finalizados en 0 y 1.
- 11/09/2026: DNI finalizados en 2 y 3.
- 14/09/2026: DNI finalizados en 4 y 5.
- 15/09/2026: DNI finalizados en 6 y 7.
- 16/09/2026: DNI finalizados en 8 y 9.
En cambio, la asignación por maternidad se acreditará el 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.
Fechas de las asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único del SUAF comprenden los beneficios por nacimiento, adopción y matrimonio. En septiembre, Anses estableció dos períodos para su acreditación:
- 09/09/2026 al 09/10/2026: Primera quincena.
- 21/09/2026 al 09/10/2026: Segunda quincena.
Nuevos montos de ANSES para el SUAF en septiembre de 2026
Los montos del SUAF varían de acuerdo del ingreso del grupo familiar. Para los beneficiarios que integran el primer rango, la asignación por hijo será de $77.025 por menor y de $250.780 por hijo con discapacidad.
Asimismo, Anses actualizará las asignaciones de pago único. Los nuevos montos serán de $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.
La movilidad también modificará los topes de ingresos utilizados por Anses. En septiembre, el límite individual será de $3.157.449 y el del grupo familiar alcanzará los $6.314.897.
Fechas de pago de asignación por hijo del SUAF
Anses comenzará a pagar la asignación por hijo el martes 8 de septiembre. El cronograma será el siguiente:
- 08/09/2026: DNI finalizados en 0.
- 09/09/2026: DNI finalizados en 1.
- 10/09/2026: DNI finalizados en 2.
- 11/09/2026: DNI finalizados en 3.
- 14/09/2026: DNI finalizados en 4.
- 15/09/2026: DNI finalizados en 5.
- 16/09/2026: DNI finalizados en 6.
- 17/09/2026: DNI finalizados en 7.
- 18/09/2026: DNI finalizados en 8.
- 21/09/2026: DNI finalizados en 9.
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