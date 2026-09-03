Cómo queda conformado el cronograma de pagos del SUAF de ANSES para septiembre

09/09/2026 al 09/10/2026: Primera quincena.

21/09/2026 al 09/10/2026: Segunda quincena.

Nuevos montos de ANSES para el SUAF en septiembre de 2026

Los montos del SUAF varían de acuerdo del ingreso del grupo familiar. Para los beneficiarios que integran el primer rango, la asignación por hijo será de $77.025 por menor y de $250.780 por hijo con discapacidad.

Asimismo, Anses actualizará las asignaciones de pago único. Los nuevos montos serán de $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio.

La movilidad también modificará los topes de ingresos utilizados por Anses. En septiembre, el límite individual será de $3.157.449 y el del grupo familiar alcanzará los $6.314.897.

Fechas de pago de asignación por hijo del SUAF

Anses comenzará a pagar la asignación por hijo el martes 8 de septiembre. El cronograma será el siguiente: