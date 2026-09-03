Sandra Pettovello firmó el Decreto 824/2026 y hay bono para los que se jubilaron antes de la edad necesaria
Sandra Pettovello oficializó el pago del bono extraordinario de ANSES para el mes de septiembre. Conocé los nuevos montos con el aumento.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, ratificó un nuevo incremento del 2,11% para todas las prestaciones de la ANSES durante septiembre. Esta actualización mensual, calculada por la fórmula de movilidad vigente según el IPC, se complementará con un importante refuerzo económico destinado a los sectores más vulnerables.
Cómo impacta el bono de ANSES y los nuevos montos
Con la confirmación oficial, los titulares de jubilaciones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, alcanzando un ingreso total de 498.633,20 pesos. Aquellos beneficiarios que superen la mínima recibirán un plus proporcional hasta lograr igualar dicho tope máximo establecido por el Gobierno.
IMPORTANTE: El Gobierno avala un salario básico inicial de $2.295.175,80 con $528.000,00 de viáticos
Asimismo, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, destinadas a quienes no cuentan con la edad o los años de aportes necesarios, ascenderán a 370.043,24 pesos sumando el haber básico con aumento y el refuerzo. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará fijada en 412.906,56 pesos totales.
En cuanto a las asignaciones familiares, el organismo estatal detalló que la Asignación Universal por Hijo pasará a cobrar 154.031 pesos, mientras que la prestación por Hijo con Discapacidad alcanzará los 501.537 pesos. Todos los depósitos correspondientes se realizarán en las fechas estipuladas por el calendario habitual.
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