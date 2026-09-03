La Anmat prohibió la venta de todos los artículos de dos marcas de productos de limpieza

En tanto la Disposición 5506/2026, prohíbe todos los productos domisanitarios de la marca Lenis hasta que sean debidamente regularizados. La medida alcanzó a limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos destinados al tratamiento de agua de piscinas.

Según la disposición, el organismo verificó que los productos "no se encontraban inscriptos ante esta ANMAT" y que tampoco pudo identificar "un establecimiento responsable habilitado". Frente a ello se resolvió prohibir su venta al considerar estos productos potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

Además, la consulta realizada a la autoridad sanitaria bonaerense arrojó resultados negativos respecto de registros provinciales vigentes.

Disposición 5505/2026:

Disposición 5506/2026: