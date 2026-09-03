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La Anmat prohibió la venta de todos los artículos de dos marcas de productos de limpieza

Sociedad

De acuerdo con la Anmat se trata de productos que no están debidamente registrados y potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

La Anmat prohibió la venta de todos los artículos de dos marcas de productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta de dos marcas de productos de limpieza por presentar distintas irregularidades.

Así quedó plasmado en las Disposiciones 5505/2026 y 5506/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.

En la primera de ellas, la Anmat prohibió la "elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca Desolimp" a partir de una denuncia de un usuario que expresó dudas sobre la legitimidad de esos productos.

La Anmat detectó la promoción de desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, desengrasantes, insecticidas y productos para piscinas y verificó que los artículos "no se encuentran inscriptos" ante ese organismo. La autoridad sanitaria de Santa Fe informó además que tampoco existían registros en esa jurisdicción y que el domicilio declarado por la firma en esa provincia resultaba inexistente.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)

Por ello y "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados", es que se resolvió prohibir su venta.

En tanto la Disposición 5506/2026, prohíbe todos los productos domisanitarios de la marca Lenis hasta que sean debidamente regularizados. La medida alcanzó a limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos para acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y artículos destinados al tratamiento de agua de piscinas.

Según la disposición, el organismo verificó que los productos "no se encontraban inscriptos ante esta ANMAT" y que tampoco pudo identificar "un establecimiento responsable habilitado". Frente a ello se resolvió prohibir su venta al considerar estos productos potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.

Además, la consulta realizada a la autoridad sanitaria bonaerense arrojó resultados negativos respecto de registros provinciales vigentes.

Disposición 5505/2026:

Disposición 5506/2026:

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