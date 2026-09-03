El Gobierno avala un salario básico inicial de $2.295.175,80 con $528.000,00 de viáticos
La conducción de la UTA confirmó la actualización salarial para choferes de colectivos del AMBA. El básico conformado y sumas extra elevan el salario mensual.
Los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires percibirán un sustancial incremento en sus haberes mensuales. Esta esperada actualización forma parte del acuerdo paritario rubricado por la Unión Tranviarios Automotor junto a las cámaras empresarias para mejorar el salario de los trabajadores.
Cómo se compone el nuevo salario de la UTA
Con la nueva escala vigente desde el 1 de septiembre, el personal de conducción alcanzará una remuneración inicial que roza los $2,3 millones. El entendimiento paritario estableció un cronograma de recomposición gradual que impacta de la siguiente manera:
- Sueldo básico: el básico conformado asciende a $1.707.175,88 e incluye el premio por asistencia, la atención SUBE y el adicional por antigüedad.
- Viáticos diarios: se fijó una cifra de $22.000 por cada jornada trabajada, lo que representa un monto mensual estimado de $528.000 considerando 24 días laborales.
- Gratificación extraordinaria: los trabajadores con contrato vigente al 31 de julio percibirán una suma no remunerativa de $60.000, correspondiente a la segunda cuota del pago extraordinario pactado.
La revisión por inflación
IMPORTANTE: Cuándo llega el frío polar con heladas y escarcha al AMBA
El acuerdo colectivo, firmado por los representantes sindicales y las cámaras empresarias AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, estipula el compromiso de ambas partes de volver a reunirse durante el transcurso de este mes. El objetivo central de la convocatoria será evaluar el impacto real de la inflación sobre las actuales escalas y revisar detalladamente el nivel de los costos operativos que afrontan las empresas de transporte de pasajeros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario