El Gobierno avala un salario básico inicial de $2.295.175,80 con $528.000,00 de viáticos

El acuerdo colectivo, firmado por los representantes sindicales y las cámaras empresarias AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, estipula el compromiso de ambas partes de volver a reunirse durante el transcurso de este mes. El objetivo central de la convocatoria será evaluar el impacto real de la inflación sobre las actuales escalas y revisar detalladamente el nivel de los costos operativos que afrontan las empresas de transporte de pasajeros.