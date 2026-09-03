Los supermercados con descuentos disponibles para jubilados ANSES.

Cómo funcionan los descuentos

El porcentaje de ahorro depende del acuerdo vigente con cada comercio. Algunas promociones parten del 10%, aunque puede haber beneficios diferentes según la cadena, el día de compra y el medio de pago utilizado.

Para determinadas promociones puede ser necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde el jubilado cobra su prestación. También pueden existir límites mensuales de devolución o productos que quedan fuera de la promoción.

Además de supermercados, el programa contempla beneficios en rubros como farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios de alimentos y productos de limpieza y cuidado personal.

Los descuentos de ANSES pueden coincidir con promociones propias de bancos u otras entidades financieras, aunque no necesariamente son acumulables. Por eso, verificar las condiciones antes de pagar puede marcar una diferencia en el ahorro final.