Los supermercados con descuentos disponibles para jubilados ANSES
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Las cadenas que participan
Entre los supermercados que aparecen vinculados al programa se encuentran Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.
La presencia de una cadena dentro del programa no significa necesariamente que todas sus sucursales tengan las mismas promociones. Por eso, antes de realizar una compra es importante revisar las condiciones correspondientes al comercio y a la localidad.
En algunos casos, el descuento se aplica directamente al momento de pagar. En otros, funciona mediante un reintegro que se acredita posteriormente en la cuenta asociada al medio de pago.
Cómo funcionan los descuentos
El porcentaje de ahorro depende del acuerdo vigente con cada comercio. Algunas promociones parten del 10%, aunque puede haber beneficios diferentes según la cadena, el día de compra y el medio de pago utilizado.
Para determinadas promociones puede ser necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde el jubilado cobra su prestación. También pueden existir límites mensuales de devolución o productos que quedan fuera de la promoción.
Además de supermercados, el programa contempla beneficios en rubros como farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios de alimentos y productos de limpieza y cuidado personal.
Los descuentos de ANSES pueden coincidir con promociones propias de bancos u otras entidades financieras, aunque no necesariamente son acumulables. Por eso, verificar las condiciones antes de pagar puede marcar una diferencia en el ahorro final.
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