ANSES confirma cobro compatible con la AUH de casi $420.000: quiénes lo reciben
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Los beneficiarios de la Ley Brisa (Ley 27.452) reciben de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una prestación de $419.775 por cada hijo. El importe coincide con el valor de la jubilación mínima vigente durante este mes, luego de la actualización del 1,89%, y se abona de manera completa, sin descuentos.
Qué pago particular tiene ANSES que es compatible con AUH
Para acceder al beneficio mensual de la Ley Brisa, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por ANSES. Entre las principales condiciones se encuentran:
- Edad: tener menos de 21 años al momento en que se sancionó la ley. En el caso de personas con discapacidad que cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no se establece un límite etario.
- Nacionalidad y residencia: ser argentino o demostrar al menos dos años de residencia continua en Argentina.
- Lugar del hecho: el acontecimiento que derivó en el fallecimiento debe haber ocurrido dentro del territorio argentino.
Documentación respaldatoria
Se debe solicitar previamente un turno y concurrir a una oficina de ANSES con los documentos correspondientes. Entre la documentación solicitada se encuentra:
- Documentación relacionada con el hecho: partida de defunción y constancias judiciales de la causa penal, como el auto de procesamiento, la elevación a juicio o la sentencia.
- Identificación y parentesco: DNI del beneficiario y de los hijos, partidas de nacimiento que permitan comprobar el vínculo y CUD, cuando corresponda.
- Acreditación de la guarda: documentos judiciales que demuestren la tutela, adopción, curatela o responsabilidad parental.
Calendario de pagos 2026
El cronograma de pago de esta prestación sigue el calendario utilizado para las Pensiones No Contributivas (PNC) y las jubilaciones mínimas de ANSES. Las fechas previstas son:
- DNI terminado en 0: 8 de agosto.
- DNI terminado en 1: 9 de agosto.
- DNI terminado en 2: 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: 15 de agosto.
- DNI terminado en 6: 16 de agosto.
- DNI terminado en 7: 19 de agosto.
- DNI terminado en 8: 20 de agosto.
- DNI terminado en 9: 21 de agosto.
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