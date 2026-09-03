ANSES confirma cobro compatible con la AUH de casi $420.000: quiénes lo reciben

Los beneficiarios de la Ley Brisa (Ley 27.452) reciben de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) una prestación de $419.775 por cada hijo. El importe coincide con el valor de la jubilación mínima vigente durante este mes, luego de la actualización del 1,89%, y se abona de manera completa, sin descuentos.