Compras en el exterior: ARCA aplicará nuevas medidas a las tarjetas de crédito en julio

Cómo afectan las nuevas regulaciones de ARCA

Desde julio de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará un sistema más estricto para controlar las compras realizadas en el exterior con tarjetas de crédito, débito o de compra emitidas en Argentina. Este nuevo esquema exige a los bancos y entidades emisoras que informen cada consumo realizado fuera del país, detallando datos como el número de tarjeta, fecha, monto, moneda utilizada, nombre del comercio, su rubro y el país de origen de la operación.

Además, ARCA reforzará la vigilancia sobre los productos que ingresan al país, especialmente desde Chile, estableciendo mayores restricciones sobre bienes considerados no permitidos. Entre ellos se destacan armas sin autorización, estupefacientes, material arqueológico o cultural, y electrodomésticos de gran tamaño como cocinas, estufas o aires acondicionados.

Por otro lado, sí se podrán ingresar artículos personales, ropa, notebooks, celulares, y electrodomésticos pequeños, siempre respetando las franquicias libres de impuestos de 300 dólares por vía terrestre y 500 dólares por vía aérea.

arca

Fechas clave para las medidas de tarjetas de crédito

A partir del 1º de julio de 2025, entrará en vigencia el nuevo sistema de monitoreo de ARCA, tal como lo establece el Decreto 5662/2025 publicado en el Boletín Oficial. Desde ese momento, todos los consumos en el exterior con tarjetas argentinas quedarán registrados y serán reportados al organismo con el fin de reforzar la fiscalización y prevenir maniobras de evasión fiscal.

No obstante, quienes viajen al extranjero, especialmente a Chile, podrán evitar estas regulaciones si optan por realizar sus compras en efectivo. Las transacciones con dólares billete no están alcanzadas por el monitoreo de ARCA, ya que no se canalizan a través de bancos o tarjetas.