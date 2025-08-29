ARCA da un respiro a los contribuyentes y flexibiliza las medidas de control

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó cambios en el régimen de percepciones del IVA, que comenzarán a regir desde el 1 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, los responsables inscriptos podrán aplicar las percepciones no solo en el período fiscal en que se realizaron, sino también en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.