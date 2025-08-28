ARCA suspenderá cuentas y tarjetas en septiembre: quiénes pueden verse afectados
ARCA detalló cómo funciona su sistema de control para combatir la evasión y el lavado de dinero. Todos los detalles en esta nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo sistema de control para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, que permite suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de contribuyentes con irregularidades.
Respaldada por el Banco Central (BCRA), la medida busca reforzar la transparencia financiera. Según el director Juan Pazo, la normativa obliga a entidades financieras y proveedores de servicios de pago a bloquear transacciones de quienes figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”, con el objetivo de desalentar prácticas informales que afectan al sistema tributario.
Los motivos por los que ARCA puede suspender las cuentas bancarias y tarjetas
ARCA definió cuatro criterios para considerar a un contribuyente como no confiable. El primero se relaciona con la presentación de declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias. El segundo apunta a movimientos de dinero sin justificación clara. El tercero analiza la ausencia de documentación que respalde las operaciones, y el cuarto verifica si las actividades económicas declaradas coinciden con los ingresos reportados.
Cuando se detectan estas irregularidades, las entidades financieras deben bloquear de manera inmediata las operaciones asociadas al CUIT del contribuyente. Esto incluye la suspensión de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas. La medida busca impedir que estas personas o empresas continúen operando hasta regularizar su situación fiscal y fortalecer la transparencia en las transacciones.
ARCA: los comercios que pueden ser bloqueados
Los comercios incluidos en la lista de no confiables de ARCA enfrentarán restricciones en sus sistemas de cobro, afectando tarjetas de crédito y débito, pagos por códigos QR, transferencias bancarias y plataformas como Mercado Pago o MODO. Los procesadores de pagos pueden bloquear automáticamente las operaciones asociadas al CUIT, evitando que los comercios con irregularidades reciban fondos hasta regularizar su situación.
Cómo saber si estoy en la lista de los irregulares de ARCA
Los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal en el sitio oficial de ARCA en la sección “Estado administrativo del CUIT”, donde se indica si tienen restricciones para operar con medios de pago. Para regularizar su situación, deben presentar la documentación requerida de forma digital y esperar la evaluación del organismo. Una vez aprobada, ARCA reactivará las cuentas y tarjetas bloqueadas, permitiendo recuperar el acceso a los servicios financieros de manera transparente y controlada.
