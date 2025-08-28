ARCA suspenderá cuentas y tarjetas en septiembre: quiénes pueden verse afectados

ARCA: los comercios que pueden ser bloqueados

Los comercios incluidos en la lista de no confiables de ARCA enfrentarán restricciones en sus sistemas de cobro, afectando tarjetas de crédito y débito, pagos por códigos QR, transferencias bancarias y plataformas como Mercado Pago o MODO. Los procesadores de pagos pueden bloquear automáticamente las operaciones asociadas al CUIT, evitando que los comercios con irregularidades reciban fondos hasta regularizar su situación.

Cómo saber si estoy en la lista de los irregulares de ARCA

Los contribuyentes pueden verificar su situación fiscal en el sitio oficial de ARCA en la sección “Estado administrativo del CUIT”, donde se indica si tienen restricciones para operar con medios de pago. Para regularizar su situación, deben presentar la documentación requerida de forma digital y esperar la evaluación del organismo. Una vez aprobada, ARCA reactivará las cuentas y tarjetas bloqueadas, permitiendo recuperar el acceso a los servicios financieros de manera transparente y controlada.