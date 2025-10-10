Con el respaldo de Estados Unidos al Gobierno, el riesgo país retrocedió a 900 puntos

Sin embargo, la reacción en el mercado de acciones fue más cautelosa. Este viernes, feriado en Argentina, los activos locales cotizan en Wall Street a la baja tras la remontada del jueves: los títulos públicos caen en promedio 0,5%, mientras que los ADR argentinos retroceden más de 7%. Entre ellos, el banco Supervielle, que había tenido la mayor suba el jueves, lidera las pérdidas del día con una caída del 7,5%.

El acuerdo con EE.UU. marca un paso significativo para estabilizar la economía y los mercados financieros argentinos, aunque persiste la volatilidad en la renta variable y la atención sigue puesta en el cumplimiento de los compromisos de deuda y la evolución del tipo de cambio en los próximos meses. La combinación de apoyo externo y disciplina interna será determinante para que el país consolide este respiro financiero y reduzca progresivamente el sobrecosto de su deuda.