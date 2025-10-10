Rescate de Estados Unidos a la Argentina: solo tres intervenciones similares en 30 años

milei trump

Esta intervención puntual permitió abastecer la fuerte demanda de pesos en el mercado, aliviando la presión sobre el tipo de cambio y ofreciendo un respaldo inmediato al Banco Central argentino en un momento de escasez de reservas. El gesto no solo refleja la magnitud del apoyo político y financiero de la Casa Blanca al gobierno de Javier Milei, sino que también envía una señal clara a los mercados internacionales sobre la confianza de EEUU en la estabilidad económica del país en un momento clave de su calendario electoral.

La medida, además de proporcionar liquidez inmediata, busca generar un efecto tranquilizador en los inversores y reforzar la posición de Argentina frente a los vencimientos de deuda próximos, marcando un hito histórico en la relación financiera bilateral. Esta intervención se suma a la lista de acciones selectas de la FED y el Tesoro, consolidando la importancia estratégica que Argentina adquiere para Estados Unidos y subrayando la excepcionalidad de la asistencia otorgada en un contexto internacional donde este tipo de movimientos son extremadamente raros.