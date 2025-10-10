ANSES: quiénes pueden solicitar los $400.000 extra y cómo hacerlo
Este pago se acredita en octubre y de forma automática, aunque los beneficiarios deben presentar una serie de documentos esenciales. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció el pago de un bono que supera los $400.000 en octubre, representando un gran alivio para el bolsillo. Sin embargo, a este beneficio solo pueden acceder un grupo específico de usuarios, ya que deben presentar una serie de documentos esenciales.
Se trata de la Asignación de Pago Único por adopción, que tiene un valor de $408.616. Este apoyo económico esta destinado para las familias en la llegada de un nuevo integrante, similar a las APU por nacimiento y matrimonio. A continuación, todos los detalles.
Qué es la Asignación de Pago Único por Adopción de ANSES
La APU por adopción es un beneficio que ANSES brinda a quienes presentan la sentencia judicial que certifica la adopción de un niño o niña. En octubre, este pago alcanza los $408.616 y está pensado para ayudar a cubrir los gastos que surgen con la llegada de un hijo.
Quiénes pueden cobrar la APU por adopción
Antes de solicitar el beneficio que otorga el organismo, es importante que el usuario cumpla con estos requisitos fundamentales:
- Contar con la sentencia de adopción firmada.
- Trabajar bajo algún régimen formal, ya sea en relación de dependencia, rural, por temporada o como monotributista.
- Recibir ciertos beneficios de ANSES, como Prestación por Desempleo o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- Ser beneficiario de asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Hijo con Discapacidad.
- Cumplir con los límites de ingresos: persona sola hasta $2.403.613 y grupo familiar hasta $4.807.226.
El paso a paso para cobrar el pago único por adopción
Además de realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de ANSES, presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), la sentencia de adopción y el certificado de ingresos del grupo familiar, el proceso también se puede llevar a cabo online siguiendo estos pasos:
- Acceder a Mi Anses usando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección de Asignaciones de Pago Único.
- Seleccionar la opción correspondiente a Adopción.
- Completar los datos requeridos y subir la sentencia judicial que acredite la adopción.
- Enviar la solicitud y esperar la confirmación de que el pago se acreditó en la cuenta bancaria.
