Concluyó la misión técnica del FMI con "muy buenos avances en las conversaciones"
En el marco de la segunda revisión del programa firmado con el gobierno de Javier Milei con ese organismo multilateral, se informó que “se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”.
Este jueves concluyó la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en nuestro país, como tuvo como contexto la segunda revisión del programa firmado con el gobierno de Javier Milei con ese organismo multilateral.
“Se registraron muy buenos avances en las conversaciones”, indicó el Fondo mediante un comunicado tras las reuniones que sus enviados mantuvieron con funcionarios nacionales como el ministro Luis Caputo.
Según fuentes oficiales citadas por Ámbito.com, la visita técnica se centró en el seguimiento de los objetivos que se acordaron en abril del año pasado durante la suscripción del Servicio Ampliado del Fondo (EFF) por U$S20.000 millones.
“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, indicó el organismo.
También añadió que “brindaremos más información a su debido tiempo. Como es práctica habitual, en el marco del Articulo IV, el equipo se reunió con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”.
La misión encabezada por Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y de Joshi, jefe de la misión para la Argentina, tuvo como eje central las metas cuantitativas del acuerdo vigente.
Se trata de una revisión del resultado de las cuentas primarias, que arrojaron un superávit, y de las metas de acumulación de reservas, que habilitarían un próximo desembolso de algo más de U$S1.000 millones.
Ello a pesar de que, según trascendió, los técnicos del FMI se encontraron con que los números del Banco Central (BCRA) están en un rojo intenso: cerraron en negativo por U$S14.100 millones, según cifras de la entidad monetaria, cuando deberían haber concluido en solo U$S3.300 millones.
No obstante, destacaron la evolución reciente de compra de reservas, además del cumplimiento de los vencimientos. Por un lado, en lo que va del año el Central compró más de U$S1.600 millones, y por otro la semana pasada el Gobierno le pagó al FMI alrededor de U$S800 millones por intereses de la deuda.
