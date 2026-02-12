Concluyó la misión técnica del FMI con "muy buenos avances en las conversaciones"

La misión encabezada por Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y de Joshi, jefe de la misión para la Argentina, tuvo como eje central las metas cuantitativas del acuerdo vigente.

Se trata de una revisión del resultado de las cuentas primarias, que arrojaron un superávit, y de las metas de acumulación de reservas, que habilitarían un próximo desembolso de algo más de U$S1.000 millones.

Ello a pesar de que, según trascendió, los técnicos del FMI se encontraron con que los números del Banco Central (BCRA) están en un rojo intenso: cerraron en negativo por U$S14.100 millones, según cifras de la entidad monetaria, cuando deberían haber concluido en solo U$S3.300 millones.

No obstante, destacaron la evolución reciente de compra de reservas, además del cumplimiento de los vencimientos. Por un lado, en lo que va del año el Central compró más de U$S1.600 millones, y por otro la semana pasada el Gobierno le pagó al FMI alrededor de U$S800 millones por intereses de la deuda.