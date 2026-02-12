Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver Argentinos Juniors vs. River en vivo por el celular

A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. River

El partido está programado para este jueves 12 de febrero y el pitazo inicial será a las 21:15 horas.

Dónde se juega el partido

El equipo de Marcelo Gallardo (o el DT de turno en 2026) será visitante en una cancha siempre complicada: el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio de La Paternal.