Sin Xuper TV ni aplicación en el Smart TV: cómo ver Argentinos Juniors vs. River en vivo por el celular
Si no tenés las aplicaciones no oficiales, conocé la forma legal y directa de seguir el partido desde tu smartphone.
River Plate se enfrenta este jueves a un duro desafío cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y promete ser uno de los platos fuertes de la jornada. No se puede ver por Xuper TV.
Para aquellos hinchas que no cuentan con servicios alternativos como Xuper TV (ex Magis) o que no están frente a un televisor, existen opciones oficiales para seguir el minuto a minuto desde el teléfono.
Cómo ver River vs. Argentinos Juniors en vivo por el celular
Si no tenés acceso a un Smart TV o preferís la movilidad, la opción oficial para ver el partido en tu celular es a través de las plataformas de streaming con derechos. La transmisión del encuentro vía streaming estará a cargo de HBO Max.
Para acceder, debés tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil (Android o iOS) y contar con la suscripción correspondiente que incluya el deporte en vivo.
Qué canal transmite el partido de River hoy
Para quienes sí cuentan con servicio de cable tradicional o decodificador, la televisación estará a cargo de la señal TNT Sports Premium. Vale recordar que para sintonizar este canal es necesario tener contratado el "Pack Fútbol".
A qué hora juegan Argentinos Juniors vs. River
El partido está programado para este jueves 12 de febrero y el pitazo inicial será a las 21:15 horas.
Dónde se juega el partido
El equipo de Marcelo Gallardo (o el DT de turno en 2026) será visitante en una cancha siempre complicada: el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio de La Paternal.
