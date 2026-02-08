Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva en Arabia Saudita "para trabajar la agenda 2026"
Mientras una misión del FMI se encuentra en la Argentina, el ministro libertario mantuvo una cumbre con la titular para analizar "los avances en desregulación".
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, protagonizaron este domingo una reunión estratégica en Arabia Saudita destinada a afianzar el vínculo entre el organismo y la gestión de Javier Milei.
Durante el encuentro en la ciudad de AlUla, ambos funcionarios trazaron la hoja de ruta para 2026 dentro del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, un espacio donde el ministro aprovechó para exponer el programa de desregulación argentino como un modelo a seguir a escala internacional.
La sintonía entre las partes quedó reflejada en las redes sociales, donde la titular del organismo calificó el intercambio de excelente, mientras que el funcionario nacional resaltó el interés global que despiertan las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada.
“Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC!”, escribió el ministro en sus redes sociales, donde compartió una imagen junto a Georgieva.
Esta misión diplomática de Sturzenegger en el exterior cobra un peso político mayor ante los cambios en la agenda presidencial, ya que el ministro será el representante presencial del Gobierno en los compromisos en Estados Unidos mientras el presidente Milei prioriza su intervención en el "Board of Peace" de Washington.
En simultáneo, el clima de entendimiento en el exterior coincide con el inicio de la auditoría técnica en Buenos Aires encabezada por Luis Cubeddu. Aunque el equipo del Fondo llega con el dato positivo de un superávit primario del 1,4% del PBI, que supera la meta pactada originalmente, el foco de la revisión estará puesto en la capacidad del Banco Central para acumular reservas y en la viabilidad política de mantener el ritmo del ajuste fiscal durante el próximo ciclo.
