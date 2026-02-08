Federico Sturzenegger se reunió con Kristalina Georgieva en Arabia Saudita "para trabajar la agenda 2026"

En simultáneo, el clima de entendimiento en el exterior coincide con el inicio de la auditoría técnica en Buenos Aires encabezada por Luis Cubeddu. Aunque el equipo del Fondo llega con el dato positivo de un superávit primario del 1,4% del PBI, que supera la meta pactada originalmente, el foco de la revisión estará puesto en la capacidad del Banco Central para acumular reservas y en la viabilidad política de mantener el ritmo del ajuste fiscal durante el próximo ciclo.

Embed