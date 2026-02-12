Los salarios registrados perdieron terreno frente a la inflación en diciembre y cerraron 2025 a la baja

Si la referencia se toma desde la llegada del presidente Javier Milei, el panorama es aún más adverso: los salarios de todos los trabajadores registrados registran una pérdida de 7,1% en poder adquisitivo desde el inicio de su gestión. En este marco, los empleados públicos fueron los que más sufrieron, con una caída de 17,03%, mientras que los privados cedieron solo 1,55%. El dato evidencia las dificultades que enfrentan los salarios para mantenerse a la par de la inflación en un contexto económico marcado por subas de precios constantes y aumentos parciales que no alcanzan a cubrir las necesidades de los trabajadores.