Los salarios registrados perdieron terreno frente a la inflación en diciembre y cerraron 2025 a la baja
El poder de compra de los trabajadores formales cayó más de 2% durante el año, con el último cuatrimestre como principal responsable del retroceso.
El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró que los salarios formales, ya sean del sector público o privado, registraron en diciembre un deterioro frente a la inflación que terminó consolidando una pérdida de más de 2% en todo 2025. Los números oficiales indican que, a pesar de que hubo incrementos nominales en los haberes, estos no alcanzaron para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo en los últimos meses, que se convirtieron en el periodo más crítico del año.
De acuerdo con el organismo, en diciembre los salarios aumentaron 2%, mientras que la inflación del mes llegó a 2,8%, provocando que los ingresos reales se redujeran. Este retroceso mensual explica por completo la caída anual: el desplome de más del 2% del poder de compra se concentró en el último cuatrimestre, un tramo del año clave que terminó de erosionar los ingresos frente al avance de los precios en alimentos, servicios y transporte.
Dentro de este panorama, los empleados públicos fueron los más perjudicados. Sus salarios subieron apenas 1% en diciembre, lo que se tradujo en una pérdida real de 1,8% de su poder adquisitivo. En cambio, los privados registraron un incremento del 2,5%, aunque igualmente experimentaron una caída de 0,3% en términos reales, según el cálculo de Ámbito basado en datos del INDEC.
Si se analiza el total del año, los haberes registrados crecieron 28,8% en términos nominales, pero la inflación acumulada fue de 31,5%, con lo que la pérdida real se ubicó en 2,1%. Este retroceso interanual se explica únicamente por la caída del último cuatrimestre, cuando los ingresos reales se hundieron 2,5%, afectando directamente la capacidad de consumo de los trabajadores y su margen de ahorro.
Si la referencia se toma desde la llegada del presidente Javier Milei, el panorama es aún más adverso: los salarios de todos los trabajadores registrados registran una pérdida de 7,1% en poder adquisitivo desde el inicio de su gestión. En este marco, los empleados públicos fueron los que más sufrieron, con una caída de 17,03%, mientras que los privados cedieron solo 1,55%. El dato evidencia las dificultades que enfrentan los salarios para mantenerse a la par de la inflación en un contexto económico marcado por subas de precios constantes y aumentos parciales que no alcanzan a cubrir las necesidades de los trabajadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario