A qué hora se estrena la temporada 2 de "En el barro" en Netflix

Para esta nueva etapa, el gigante del streaming ha confirmado que la temporada estará compuesta por 8 episodios, cuyas duraciones oscilarán entre los 44 y 58 minutos. Debido a este formato, desde la compañía sugieren que se trata de la propuesta ideal para realizar una maratón durante el próximo fin de semana largo. En cuanto a la logística del lanzamiento, se mantendrá la tradición de los estrenos nacionales: los capítulos estarán disponibles a partir de las 4:00 AM del mismo 13 de febrero.