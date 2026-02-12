A qué hora se estrena la temporada 2 de "En el barro" en Netflix
La segunda temporada de la serie creada por Sebastián Ortega finalmente tendrá su estreno en Netflix este 13 de febrero. Conocé el horario.
Tras el fenómeno de audiencias que significó su debut, la plataforma Netflix ha decidido apostar fuerte por la continuidad de uno de sus proyectos argentinos más ambiciosos. Este jueves 13 de febrero, la segunda entrega de "En el Barro" llega al catálogo digital, consolidándose como la secuela y spin-off femenino de la mítica saga El Marginal. La producción, que lleva el sello creativo del aclamado Sebastián Ortega, promete profundizar en el crudo universo carcelario que cautivó a los espectadores en la primera edición.
Para esta nueva etapa, el gigante del streaming ha confirmado que la temporada estará compuesta por 8 episodios, cuyas duraciones oscilarán entre los 44 y 58 minutos. Debido a este formato, desde la compañía sugieren que se trata de la propuesta ideal para realizar una maratón durante el próximo fin de semana largo. En cuanto a la logística del lanzamiento, se mantendrá la tradición de los estrenos nacionales: los capítulos estarán disponibles a partir de las 4:00 AM del mismo 13 de febrero.
El reciente tráiler oficial ya ha generado un fuerte impacto en las redes sociales, dejando entrever giros narrativos inesperados y una estética visual impactante. En esta temporada, el elenco destaca por la presencia de figuras de renombre como Verónica Llinás, Camila Peralta y el debut significativo de Eugenia "China" Suárez, quienes darán vida a las tensiones que se respiran dentro de los muros del penal.
La trama se centra en el regreso de Gladys, el icónico personaje conocido como “la Borges”, a la prisión. Sin embargo, su retorno no será sencillo: se encontrará con un centro penitenciario radicalmente distinto al que recordaba. Según la reseña oficial provista por el equipo de Netflix, el penal se encuentra ahora bajo el dominio de facciones extremadamente violentas y nuevas estructuras del crimen organizado que han alterado por completo las reglas de convivencia.+1
En este contexto de hostilidad creciente, Gladys deberá medir sus fuerzas contra la Gringa Casares, una líder despiadada que ejerce un control absoluto sobre el resto de las internas con una política de mano dura. La disputa por el territorio y el respeto dentro de la cárcel será el eje motor de los nuevos episodios.
Para intentar sobrevivir y proteger a su círculo cercano, "la Borges" contará con aliados clave. El respaldo imprevisto de Nicole, sumado a la lealtad de las denominadas “embarradas” y la intervención de la Zurda, serán piezas fundamentales para que Gladys intente hacerse un lugar en este nuevo y peligroso orden carcelario. La lucha por resguardar a su gente la obligará a arriesgarlo todo en un ambiente donde la traición y la violencia están a la orden del día.
