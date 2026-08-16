Créditos de ANSES: el flamante plan para ayudar a jubilados y trabajadores que sean deudores morosos
La iniciativa busca que jubilados, pensionados y beneficiarios cancelen deudas con tasas preferenciales. Conocé los requisitos.
Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien el organismo no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.
El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.
Deudores morosos: por qué nace el proyecto con créditos de ANSES
Según los datos incorporados por los autores, desde noviembre de 2023 el denominado Índice de Gastos Fijos acumuló una suba aproximada del 480%, frente a una variación cercana al 259% del IPC y de alrededor del 249% en el RIPTE. Los autores sostienen que esa diferencia implica que una proporción creciente de los ingresos se destina a alquileres, servicios, transporte y combustibles, dejando menos margen para alimentos y otros gastos. Si una familia utiliza una tarjeta, una aplicación financiera o un préstamo personal para pagar servicios, alimentos o gastos inesperados, el crédito deja de ser una herramienta para adelantar consumo y pasa a cubrir una insuficiencia de ingresos.
Esa dinámica se refleja especialmente en los llamados proveedores no financieros de crédito. Allí aparecen fintech, cooperativas, mutuales, cadenas comerciales y otros prestadores que atienden a personas con menor acceso al sistema bancario tradicional. El proyecto sostiene que la cartera de crédito de las fintech pasó de $724.000 millones en julio de 2024, expresados a precios de julio de 2025, a $2,583 billones en julio de 2025, mientras que la cantidad de deudores aumentó 24% interanual y la deuda promedio por deudor se incrementó 235% respecto de marzo de 2024.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el ratio de irregularidad del crédito personal en proveedores no financieros llegó a niveles cercanos al 20% hacia noviembre de 2025, por encima de los registros del sistema financiero regulado. El proyecto interpreta ese comportamiento como una señal de que el actual esquema de financiamiento no resulta sostenible para los hogares endeudados ni para los propios prestadores.
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