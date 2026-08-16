Créditos de ANSES: el flamante plan para ayudar a jubilados y trabajadores que sean deudores morosos

Deudores morosos: por qué nace el proyecto con créditos de ANSES

Según los datos incorporados por los autores, desde noviembre de 2023 el denominado Índice de Gastos Fijos acumuló una suba aproximada del 480%, frente a una variación cercana al 259% del IPC y de alrededor del 249% en el RIPTE. Los autores sostienen que esa diferencia implica que una proporción creciente de los ingresos se destina a alquileres, servicios, transporte y combustibles, dejando menos margen para alimentos y otros gastos. Si una familia utiliza una tarjeta, una aplicación financiera o un préstamo personal para pagar servicios, alimentos o gastos inesperados, el crédito deja de ser una herramienta para adelantar consumo y pasa a cubrir una insuficiencia de ingresos.