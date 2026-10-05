Javier Milei activó la Ley 27.399 con el decreto 1027/2024 y cambió el feriado del 12 de octubre
El Gobierno de Javier Milei decidió recuperar la tradicional denominación de la efeméride. Qué cambios introduce la medida respecto a la fecha conmemorativa.
El presidente Javier Milei avanzó con una fuerte decisión simbólica de cara a la conmemoración del 12 de octubre. Con la aplicación del marco normativo correspondiente, el Poder Ejecutivo resolvió restituir formalmente el histórico nombre de Día de la Raza, revirtiendo la denominación que regía desde hace más de una década en el país.
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El regreso del Día de la Raza y la posición de Javier Milei
A través de las vías institucionales de Casa Rosada, la administración nacional comunicó que la efeméride volverá a recordar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como un hito de intercambio cultural, económico y social entre Europa y nuestro continente.
Con esta determinación, el oficialismo deja atrás el decreto 1584 promulgado en 2010 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el cual había rebautizado la fecha como "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" bajo la premisa de suprimir la noción de "raza" de las celebraciones patrióticas.
La decisión de la Casa Rosada marca un fuerte contraste con la tendencia general de la región:
- Pueblos originarios y diversidad: países como México y Ecuador celebran el "Día de la Nación Pluricultural" y la "Interculturalidad", mientras que Venezuela y Nicaragua conmemoran el "Día de la Resistencia Indígena".
- Encuentro de culturas: naciones vecinas como Chile y Uruguay mantienen el "Día del Encuentro entre dos Mundos" y el "Día de la Diversidad Cultural".
- Postura tradicional: Colombia, Honduras y El Salvador sostienen la mención al Día de la Raza, mientras que en España se celebra la "Fiesta Nacional" o "Día de la Hispanidad".
De este modo, la fecha patria recupera en la Argentina su denominación de origen en medio del debate cultural sobre las efemérides nacionales.
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