ANSES: cómo quedará la mínima o máxima en octubre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto se cobra en mano con el bono
El piso previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tendrá una recomposición directa, en los recibos de haberes:
- Haber mínimo garantizado: pasa de $428.633,20 a $435.748,51 brutos mensuales (artículo 1°).
- Bono previsional extraordinario: se ratifica la liquidación del adicional de $70.000, suma no remunerativa que no sufre quitas impositivas ni aportes de obra social.
- Ingreso bruto consolidado: la suma de ambos conceptos alcanza los $505.748,51 para quienes perciben una única prestación básica.
- Monto neto de bolsillo: aplicada la deducción de ley correspondiente al aporte al PAMI (3% calculado exclusivamente sobre el básico, equivalente a $13.072,45), el cobro efectivo en cuenta bancaria ronda los $492.676.
- Haber máximo del SIPA: quedó establecido en $2.932.174,85 (artículo 2°), segmento que no percibe refuerzos discrecionales.
Cómo quedan PUAM y Pensiones No Contributivas ANSES
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): al representar el 80% de la mínima, el haber básico mensual se sitúa en $348.598,81 (artículo 5°). Con el plus extraordinario de $70.000, los beneficiarios cobrarán $418.598,81 brutos.
- PNC por Invalidez y Vejez: equivalentes al 70% del piso previsional, avanzan a un básico de $305.023,96, alcanzando un total bruto de $375.023,96 al incorporar el bono.
- PNC para Madres de 7 hijos: se equipara al 100% del piso del SIPA, alcanzando un básico de $435.748,51 y un ingreso global de $505.748,51 brutos con el refuerzo previsional, al que se adiciona la Tarjeta Alimentar en caso de registrar hijos de hasta 17 años a cargo.
- Variables complementarias del sistema: la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizó en $199.335,05, al tiempo que las bases imponibles mínima y máxima para los aportes de trabajadores en actividad quedaron fijadas en $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente.
Cuándo cobran los jubilados de la mínima y de haberes superiores
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el cronograma oficial de acreditaciones bancarias correspondiente a octubre 2026, para todos los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Fechas de cobro para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo
Para este universo de beneficiarios, que accederá a un ingreso bruto consolidado de $505.748,51 ($435.748,51 de haber básico más $70.000 de refuerzo), las fechas de depósito se distribuirán de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre 2026 (tras el feriado y fin de semana largo).
- DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026.
Cronograma para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
A partir del viernes 23 de octubre 2026, ANSES comenzará a liquidar los haberes de aquellos titulares que perciben importes superiores a los $435.748,51 brutos, agrupando dos terminaciones de documento por día hábil:
- DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.
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