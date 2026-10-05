Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y tendrán fin de semana largo de cuatro días en Buenos Aires

Entrada gratuita a la Fiesta Nacional de la Flor de Escobar y cronograma de servicios

En el marco de la celebración por el aniversario del distrito, durante el viernes 9 los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de ingresar sin costo a la tradicional Fiesta Nacional de la Flor. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar en la boletería del Predio Floral su DNI físico que acredite residencia en el partido.