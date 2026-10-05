Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y tendrán fin de semana largo de cuatro días en Buenos Aires
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó los asuetos de octubre y hay fin de semana largo especial. Cómo funcionarán los servicios en el feriado.
El próximo 8 de octubre se conmemora el 67º aniversario del partido de Escobar y hay virtual feriado. El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof que habilita los días no laborables para festividades locales, las autoridades decidieron trasladar el asueto administrativo al viernes 9 de octubre en la previa del fin de semana largo nacional.
Al empalmar este asueto local con el feriado nacional del lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Buenos Aires y Día de la Raza a nivel nacional), los habitantes del municipio disfrutarán de un fin de semana XXL de cuatro días consecutivos de descanso.
IMPORTANTE: Javier Milei activó la Ley 27.399 con el decreto 1027/2024 y cambió el feriado del 12 de octubre
Entrada gratuita a la Fiesta Nacional de la Flor de Escobar y cronograma de servicios
En el marco de la celebración por el aniversario del distrito, durante el viernes 9 los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de ingresar sin costo a la tradicional Fiesta Nacional de la Flor. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar en la boletería del Predio Floral su DNI físico que acredite residencia en el partido.
El traslado del asueto modificará el esquema habitual de los servicios públicos en Escobar para ese viernes:
- Educación y administración: permanecerán cerradas todas las dependencias municipales y se suspenderá el dictado de clases en las escuelas públicas y privadas del distrito.
- Salud: funcionarán con estricta normalidad las guardias de 24 horas de las Unidades de Diagnóstico Precoz, del Polo Sanitario Dr. Horacio Canesi (Sarmiento 41, Matheu) y de los CAPS Juan Carlos Selles (Garín), Dra. Marta Velazco (Loma Verde) y Juana Azurduy (Belén de Escobar).
- Higiene urbana: el servicio municipal de recolección de residuos y de ramas mantendrá su frecuencia y recorrido habitual en todos los barrios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario