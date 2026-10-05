Feriado bancario: el Gobierno firmó el Decreto 1103/2026 y se vienen cinco días sin bancos

Debido al imponente operativo de seguridad y logística dispuesto por la visita oficial del papa León XIV —prevista entre el 8 y el 11 de noviembre—, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la Comunicación "A" 8487, que declara feriado bancario el martes 10 de noviembre de 2026 en todo el territorio nacional.