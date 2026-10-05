ANSES modifica el cronograma de pagos por el feriado: cuándo se le acredita a los pensionados

Requisitos clave para tramitar las PNC por vejez e invalidez

La Pensión No Contributiva por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con una cobertura previsional o no contributiva. Entre los requisitos figuran ser argentino o residente bajo las condiciones establecidas por ANSES, no cobrar otra jubilación o pensión y no contar con bienes o ingresos que permitan la subsistencia propia y del grupo familiar conviviente.

Para solicitarla también se debe acreditar la identidad y la información familiar correspondiente. ANSES establece que el trámite requiere presentar el DNI original y una copia, además del formulario de solicitud de prestaciones previsionales correspondiente.

En el caso de las pensiones por invalidez, el acceso está sujeto a las condiciones específicas previstas para esa prestación y a la acreditación de la situación que da origen al beneficio.