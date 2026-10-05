ANSES modifica el cronograma de pagos por el feriado: cuándo se le acredita a los pensionados
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Fechas confirmadas: el esquema de pagos DNI por DNI
- DNI terminados en 0 y 1: cobrarán el jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: cobrarán el viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: cobrarán el martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: cobrarán el miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el jueves 15 de octubre
Cuánto cobran los titulares de Pensiones No Contributivas este mes
En octubre, las prestaciones de ANSES reciben un aumento del 1,66%, de acuerdo con la actualización mensual vinculada al índice de precios. Además, determinados beneficiarios de menores ingresos recibirán un bono extraordinario de hasta $70.000.
La Pensión No Contributiva por Invalidez y la PNC por Vejez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio. Con el aumento de octubre, el valor base de estas prestaciones queda en $305.023,96 antes de considerar el bono extraordinario.
Con el refuerzo de $70.000, los titulares alcanzados pueden recibir un total de $375.023,96 durante octubre. El bono está destinado a los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al refuerzo.
Requisitos clave para tramitar las PNC por vejez e invalidez
La Pensión No Contributiva por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con una cobertura previsional o no contributiva. Entre los requisitos figuran ser argentino o residente bajo las condiciones establecidas por ANSES, no cobrar otra jubilación o pensión y no contar con bienes o ingresos que permitan la subsistencia propia y del grupo familiar conviviente.
Para solicitarla también se debe acreditar la identidad y la información familiar correspondiente. ANSES establece que el trámite requiere presentar el DNI original y una copia, además del formulario de solicitud de prestaciones previsionales correspondiente.
En el caso de las pensiones por invalidez, el acceso está sujeto a las condiciones específicas previstas para esa prestación y a la acreditación de la situación que da origen al beneficio.
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