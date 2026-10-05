Calendario de cobro de ANSES en octubre: fechas confirmadas para jubilaciones, pensiones y AUH
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Qué días se cobran las asignaciones y haberes
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 1: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 6: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre
- DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre
Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre
Montos Vigentes
El haber mínimo jubilatorio queda en $435.749, la PUAM en $348.599 y la AUH general en $156.588 por hijo. El bono extraordinario es de $70.000 y lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las PNC; entre $435.749 y $505.749 es proporcional, y por encima de $505.749 no corresponde. Un jubilado de la mínima percibe $435.749 de haber + $70.000 de bono = $505.749.
ANSES deposita el 80% de la AUH, unos $125.270, y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad. La Tarjeta Alimentar acredita $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. En octubre no se paga aguinaldo. El aumento mensual es de 1,66%, según el IPC de agosto, por el Decreto 274/2024 y las resoluciones ANSES 284/2026 y 283/2026.
Las Becas Progresar se confirman a mediados de mes. Volver al Trabajo / Acompañamiento Social se paga en fecha única a principios de mes, con $78.000 fijos y sin aumento por movilidad, y debe confirmarse en Mi ANSES.
El Gobierno sostuvo el bono de $70.000 para los haberes más bajos y recordó que se acredita automáticamente con el haber. Desde el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan todos los meses por inflación con dos meses de rezago. Por eso los montos cambian mes a mes y conviene verificar cada liquidación en Mi ANSES.
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