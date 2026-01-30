Créditos hipotecarios UVA: fuertes diferencias entre bancos en las cuotas iniciales

creditos hipotecarios

“El banco con la tasa más baja genera una diferencia enorme en términos de cuota. En el Nación, para una propiedad de u$s100.000 financiada al 75% a 20 años, la cuota ronda los $820.000, mientras que en el banco más caro supera el $1.500.000”, explicó Salinas.

Un escalón por encima aparece el Banco Ciudad, que ofreció propuestas competitivas, aunque con un costo mayor al del Nación. En determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, la entidad logró ubicarse por debajo del promedio del sistema en materia de tasas. Aun así, para el mismo caso testigo, la cuota de arranque se movió alrededor de los $1,08 millones, con variaciones según el perfil del solicitante y la ubicación del inmueble a adquirir.

Más atrás se ubicó un conjunto de bancos que, si bien no encabezaron el ranking de las opciones más baratas, sí presentaron condiciones algo más favorables que el promedio general. En ese lote se destacaron entidades como BBVA, Banco del Sol y algunas alternativas digitales, entre ellas Brubank. Allí, las cuotas iniciales se ubicaron en una franja intermedia, de entre $1,20 y $1,25 millones mensuales, valores que siguen quedando bastante lejos de la propuesta del Banco Nación.

En el otro extremo del mapa quedaron los bancos privados con las tasas más elevadas, que concentraron las cuotas iniciales más altas del sistema. Estas entidades, con un costo financiero mayor, terminaron elevando significativamente el umbral de ingresos requerido para acceder al crédito, reduciendo así el universo de potenciales compradores.

Entre ellos se destacó Supervielle, que mostró una de las tasas más caras del mercado. En diciembre de 2025, la cuota inicial para el mismo crédito superó los $1,47 millones. Para quienes están evaluando dar el paso hacia la casa propia, la tasa se transformó en el primer gran filtro. Salinas sostuvo que la relación es directa: a mayor tasa, mayor cuota, y a mayor cuota, mayor ingreso exigido por el banco. Esa combinación explica por qué, aun con el regreso del crédito hipotecario, el acceso sigue siendo muy desigual y depende cada vez más de comparar en detalle qué ofrece cada entidad antes de firmar.