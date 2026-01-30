ARCA: cuáles son las billeteras internacionales que comenzarán a investigar

arca

Qué plataformas pueden reportar datos a ARCA

El nuevo esquema de control pone el foco en la jurisdicción donde está regulada la plataforma, y no en la nacionalidad ni en el lugar de residencia del usuario. Si la empresa opera bajo normas de países adheridos al CRS 2.0 o a la DAC8, queda obligada a cumplir con los reportes fiscales establecidos.

En ese marco, plataformas muy usadas por freelancers argentinos como Wise y Payoneer pueden quedar alcanzadas por estos regímenes cuando operan a través de estructuras reguladas en la Unión Europea. La información relevada sobre residencia fiscal, cuentas y movimientos puede luego ser compartida con la Argentina mediante convenios internacionales, habilitando reportes hacia ARCA.

Otras entidades digitales como Revolut, N26 y servicios con IBAN europeo también están incluidas por estar reguladas en Europa. En contraste, plataformas estadounidenses como PayPal no reportan bajo el CRS, aunque sí pueden quedar alcanzadas por acuerdos bilaterales como FATCA, con un alcance más limitado.