ARCA: cuáles son las billeteras internacionales que comenzarán a investigar
A partir de 2026, acuerdos fiscales internacionales habilitan a ARCA a acceder a información de plataformas globales donde los freelancers facturan servicios al exterior.
Desde 2026, ARCA asume un rol clave en el control de operaciones financieras internacionales gracias a nuevos esquemas de intercambio automático de información. La implementación del CRS 2.0 y la DAC8 impacta de lleno en freelancers y profesionales que cobran ingresos del exterior mediante plataformas digitales.
Ampliando la fiscalización más allá de los bancos tradicionales y habilitando el envío de datos sobre cuentas y transacciones a la Argentina.
Qué son DAC8 y CRS 2.0
La Directiva DAC8 forma parte del marco de cooperación fiscal de la Unión Europea y actualiza normas anteriores para ampliar el intercambio automático de información, incluyendo de manera explícita a plataformas digitales, emisores de dinero electrónico y operadores de cripto activos.
Bajo este esquema, las plataformas deben identificar a sus usuarios, determinar su residencia fiscal y reportar información relevante a las autoridades tributarias del país donde están reguladas. Luego, esos datos pueden compartirse entre las jurisdicciones participantes, reforzando los controles internacionales.
En paralelo, la OCDE impulsó el CRS 2.0, que incorpora cuentas digitales y nuevos instrumentos financieros. La Argentina adhirió en 2025 y, desde entonces, ARCA puede recibir información fiscal de forma directa y automática desde los países que integran el sistema.
Qué plataformas pueden reportar datos a ARCA
El nuevo esquema de control pone el foco en la jurisdicción donde está regulada la plataforma, y no en la nacionalidad ni en el lugar de residencia del usuario. Si la empresa opera bajo normas de países adheridos al CRS 2.0 o a la DAC8, queda obligada a cumplir con los reportes fiscales establecidos.
En ese marco, plataformas muy usadas por freelancers argentinos como Wise y Payoneer pueden quedar alcanzadas por estos regímenes cuando operan a través de estructuras reguladas en la Unión Europea. La información relevada sobre residencia fiscal, cuentas y movimientos puede luego ser compartida con la Argentina mediante convenios internacionales, habilitando reportes hacia ARCA.
Otras entidades digitales como Revolut, N26 y servicios con IBAN europeo también están incluidas por estar reguladas en Europa. En contraste, plataformas estadounidenses como PayPal no reportan bajo el CRS, aunque sí pueden quedar alcanzadas por acuerdos bilaterales como FATCA, con un alcance más limitado.
