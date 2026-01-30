Quién es Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para presidir la FED

Quién es Kevin Warsh

Warsh fue gobernador de la FED entre 2006 y 2011 y cuenta con experiencia en Wall Street, incluyendo un rol como socio en la oficina que administra la fortuna del gigante inversor Stanley Druckenmiller, y lazos familiares con Ron Lauder, un importante partidario de Trump.

trump

Durante su paso por el banco central norteamericano, fue el principal enlace del entonces presidente de la FED, Ben Bernanke, con Wall Street durante la crisis financiera de 2008 y un defensor clave de una política monetaria más restrictiva.

Sin embargo, en los últimos meses dio un giro en su postura y respaldó públicamente las presiones de Trump al organismo. En este sentido, criticó a la FED por subestimar el potencial antiinflacionario del crecimiento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial.

Warsh propone un "cambio de régimen" de política monetaria, aunque, entre otras cosas, sus ideas incluyen una reducción de la hoja de balance del banco central, una propuesta que entra en contradicción con la preferencia de Trump por una política monetaria más laxa y en un momento en que el republicano presionó por un mayor control sobre el banco central.

Los mercados perciben a Warsh como un candidato a favor de los recortes tasas, pero que se mantendría muy alejado de la flexibilización más agresiva asociada a los otros posibles candidatos que Trump barajaba, como eran Kevin Hassett, Christopher Waller y Rick Rieder.

FED.jpg Reserva Federal de los Estados Unidos

Por caso, este jueves, antes de conocerse oficialmente la nominación, Trump insultó públicamente a Powell, tildándolo de "imbécil" y exigió una reducción "sustancial" de las tasas de interés, ya que, según su perspectiva, Estados Unidos debería tener "las más bajas del mundo".

Por ese motivo, y en caso de ser confirmado por el Senado norteamericano, Warsh deberá demostrar qué tan independiente es de las políticas económicas que impulsan desde la Casa Blanca.

En el mercado están al tanto de esos desafíos, pero parecieran darle al candidato de Trump el voto de confianza. "¿Sabe Kevin Warsh en qué se mete como candidato del presidente Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal? Sí, lo sabe, y esa es solo una de las razones por las que es la opción correcta para un banco central que necesita reformas tras una generación de excederse en sus competencias monetarias", planteó en un editorial el Wall Street Journal, una de las tribunas más influyentes del establishment financiero internacional.

Además, el medio neoyorkino valoró su experiencia: "Warsh es un exgobernador de la Reserva Federal cuyo mandato entre 2006 y 2011 coincidió con el pánico financiero y la recesión de 2008. También trabajó en Wall Street y en la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush. Aunque no estaba a cargo de la Fed en ese momento, su experiencia en crisis será invaluable cuando llegue la próxima, como inevitablemente ocurrirá. Posee un profundo conocimiento de los mercados financieros globales y conoce a la mayoría de los actores globales, desde Europa hasta el Reino Unido, Japón y China".