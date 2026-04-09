Crisis económica: doloroso mensaje del dueño de la marca de ropa que vendía sin intermediarios y liquida todo
La marca argentina DFAC anunció el cierre definitivo de su fábrica y publicó un doloroso mensaje. Rematan todo su stock de ropa al costo de producción.
La industria textil sufre un duro golpe en medio de la crisis económica. La reconocida marca de ropa DFAC comunicó oficialmente que cierra sus puertas tras no poder sostener su fábrica propia. A través de un doloroso mensaje en sus redes sociales, explicaron los motivos de esta drástica decisión y anunciaron una liquidación total del stock.
El doloroso mensaje detrás del cierre de DFAC
La historia de la marca comenzó en agosto de 2023. Sus creadores, quienes ya poseían una fábrica que producía para terceros, decidieron lanzar una línea propia de prendas básicas (blanco, negro y gris) directo de fábrica, buscando desmitificar la idea de que la industria nacional era ineficiente y cara. Su propuesta se basó en la transparencia de precios y la trazabilidad total, logrando conformar una sólida comunidad de clientes.
Sin embargo, el escenario económico los acorraló a finales del año pasado. "Llegó diciembre de 2025. Las marcas con las que trabajábamos pasaron a importar. Y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica", relataron en el video de despedida.
Frente a la encrucijada de producir con talleres de terceros o importar directamente desde China, los fundadores tomaron una decisión tajante basada en sus principios: "Seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar".
Liquidación final: remate a costo de producción
A modo de despedida y agradecimiento para su comunidad, la empresa anunció que sacarán a la venta todo el stock remanente eliminando cualquier tipo de margen de rentabilidad.
"Vamos a sacar de precio todo lo que no es costo de producción. Nuestro margen, el costo de marketing y el administrativo quedan afuera. Solo queda el costo real de hacer la prenda, lo que nos cobra Mercado Pago y los impuestos", explicaron.
A continuación, algunas de las ofertas más destacadas que aún se encuentran disponibles en su tienda (mientras que varios artículos como medias y remeras clásicas ya figuran agotados):
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Pack x3 Media Invisible: $5.800,00 (Precio habitual $8.003,00)
Remera Boxy Renace: $9.400,00 (Precio habitual $12.987,00)
Top Recto Sin Costuras: $11.400,00 (Precio habitual $15.862,00)
Calza Biker Sin Costuras: $12.300,00 (Precio habitual $17.077,00)
Remera Manga Larga (Hombre y Mujer): $13.200,00 (Precio habitual $18.337,00)
Bermuda: $20.300,00 (Precio habitual $28.133,00)
Pack x2 Remera Oversize: $26.000,00 (Precio habitual $36.080,00)
Jogging Wide Leg: $24.800,00 (Precio habitual $34.488,00)
Buzo Cuello Redondo: $27.200,00 (Precio habitual $37.762,00)
Buzo con Capucha: $30.400,00 (Precio habitual $42.169,00)
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