Crisis económica: doloroso mensaje del dueño de la marca de ropa que vendía sin intermediarios y liquida todo

"Vamos a sacar de precio todo lo que no es costo de producción. Nuestro margen, el costo de marketing y el administrativo quedan afuera. Solo queda el costo real de hacer la prenda, lo que nos cobra Mercado Pago y los impuestos", explicaron.

A continuación, algunas de las ofertas más destacadas que aún se encuentran disponibles en su tienda (mientras que varios artículos como medias y remeras clásicas ya figuran agotados):